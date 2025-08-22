Mašek (ANO): To je tak drzé, že už se to nedá poslouchat

To je opravdu projev zoufalství a poslední křeč. Padre Dozimetr a Padre Bitcoin se potkají, aby z kazatelny vykládali ostatním o morálce. To je tak absurdní, že by to člověk nevymyslel ani v nejhloupější frašce.
Předseda STAN, náš všehoschopný vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan, si v době vrcholící kampaně svolává koordinační schůzku.
Schůzku, na které hodlá spolu s Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem teatrálně vyhlásit, že prý nikdy, za žádných okolností, nepůjdou do vlády s ANO.
Tedy prohlášení, kterým mohou překvapit tak jenom sami sebe.
Jako kdyby to snad někoho ještě zajímalo, jako kdyby to nebylo jen další prázdné divadlo pro kamery.
Fiala samozřejmě přikývne, protože kývá na všechno.
Hřib tam poslušně přicupitá taky, aby mohl u toho být a tvářit se důležitě.
A celé se to zabalí do líbivého sloganu o „naději pro voliče“, že tu prý existuje nějaká reálná, čistá a neposkvrněná vláda bez Babiše.
Tak to už vám asi málokdo uvěří.
Podprahově tímhle cirkusem ovlivňují voliče a vzkazují všem ostatním stranám: vy nejste demokratické.
My jsme ta jediná pravá demokracie, my máme patent na morálku.
To je tak drzé, že už se to nedá poslouchat.
Rakušan, který má v patách kauzu Dozimetr, Fiala, který už jen přežívá Kampeličku a bitcoiny a trápí se myšlenkou „hlavně ne Babiš“, a Hřib, který v Praze za sebou zanechal chaos a dopravní peklo.
Tihle tři se nám snaží prodat sami sebe jako záruku čisté politiky?
To už je fakt blázinec.
Celá ta jejich póza „my jsme ti jediní demokraté“ je arogantní, ale zároveň směšná.
To je, jako kdyby zloději svolali konferenci na téma „s poctivostí nejdál dojdeš“.
Vážně si myslí, že jim to někdo ještě baští?
Takže, pánové Rakušane, Fialo, Hřibe – zabalte to, dejte si pivko, zavzpomínejte na dobré časy. Pro vás dobře už bylo. Pro celý národ bude lépe bez vás. Těšíme se.
Lidé už mají plné zuby toho vašeho falešného moralizování a dvojího metru.
A jestli si myslíte, že si tuhle pózu udržíte, o to silnější náraz přijde u voleb.
Tak se připravte na hodně tvrdé probuzení.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV