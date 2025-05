Komercializace sportu aneb Jak velké značky ovlivňují sportovní prostředí

Za tyto mnohdy až astronomické sumy mohou sportovci děkovat především sponzorům. Mezi ty značky, které do sportu investují nejvíce, se řadí nejen zahraniční sázkové kanceláře , ale také velké nadnárodní společnosti jako Coca-Cola, Adidas, Nike či Puma. Na uvedeném odkaze najdete recenze těch nejpopulárnějších. Co si na sebe sportovec oblékne tak již dávno není jen o tom, v čem se cítí nejlépe, ba naopak o tom, která značka mu nabídne více peněz.

Amerika průkopníkem ležérního sledování sportu

Situace na sportovních stadionech ve Spojených státech dokonale vystihuje zmíněné komerční prostředí. Návštěva sportovního utkání v Americe je rodinnou záležitostí, kdy samotné utkání je až na vedlejší koleji. Jedná se o čas strávený konverzací s rodinou či přáteli, pojídáním a popíjením.

Vstupenky jsou drahé, stejně tak jídlo a pití i fanouškovské předměty. Za obyčejné pivo zaplatíte na stadionu několikanásobně více než v restauraci, hospodě či večerce. I tak jsou stadiony většinou nacpané k prasknutí a sport je v Americe velmi populární. Komu se na stadiony nechce, může sledovat sport z pohodlí svého domova. Jak do toho ale zapadají velké značky?

Kolos amerického fotbalu

Jako příklad lze uvést americký fotbal. Kdo se někdy díval na přenos jakéhokoliv utkání tohoto sportu, ví, že se ve skutečnosti polovinu i více stráveného času dívá na reklamy. Takřka po každém přerušení hry následuje reklama, která mnohdy přesahuje i samotnou pauzu v utkání a než skončí, hra dávno běží. Američanům to asi vyhovuje, jelikož díky tomu mají dostatek času popíjet, bavit se či grilovat.

Skutečné utkání je zde jen jakousi kulisou a zmíněné reklamy slouží jako podnět k tomu, přestat se na obrazovku dívat. Dalo by se polemizovat nad tím, jak efektivní vlastně reklamy v tomto pojetí jsou a jak často si díky nim sportovní fanoušci opravdu něco koupí. Reklamy totiž většinou nenabízí žádné slevy, pouze představují nějaký produkt.

Vrcholem je pak samotný Superbowl a jeho poločasová show. Sport jde zde zcela stranou a do světel reflektorů se dostává ta hudební hvězda, která je zrovna nejpopulárnější. Tato show je často velmi dlouhá a celé utkání je kvůli ní pak zpožděné. Člověk zapálený do utkání, kterého třeba daný umělec nezajímá je pak ochuzen o zážitek.

Pro samotné umělce se však jedná o jedinečnou příležitost, jak se zviditelnit, ačkoliv za tuto show nedostávají vůbec zaplaceno. Bohužel pro fanoušky klasického fotbalu chce FIFA podobnou show zavést i pro nadcházející Mistrovství světa ve fotbale 2026.

Sponzoři a zviditelnění značek

Nike a Adidas do sportu v roce 2023 skrze různá sponzorství dohromady investovaly více než tři miliardy dolarů. Nabízí se otázka, jak moc se jim tato investice vyplácí. Jak moc sportovní fanoušci dají na to, jakou značku oblečení jejich oblíbená hvězda právě nosí? A jak moc na tom záleží jednotlivým sportovcům? Je kvalitní vybavení opravdu stále na prvním místě? Velké značky se o sportovce přetahují a většinou platí, že čím vyšší kontrakt, tím spokojenější a poddajnější sportovec.

Ne všem sportovcům však jde především o peníze. Existují zde i takoví, kteří se nebojí jít proti komerčnímu proudu. Fotbaloví fanoušci si jistě vzpomenou na aférku Cristiana Ronalda z Mistrovství Evropy ve fotbale 2020, kdy tento legendární fotbalista sebral před sebou nachystané láhve Coca-Coly a posunul je mimo dosah kamer. Situaci následně okomentoval slovy "Pijte vodu".

Na první pohled nevinné a úsměvné gesto, které však zástupce Coca-Coly vytočilo do běla. Ačkoliv je Coca-Cola dlouhodobým sponzorem fotbalu, z logiky věci se nejedná o příliš vhodné spojení. Přeslazený a přechemizovaný nápoj, který je jedním z hlavních příčin obezity nejen v Americe, ale také v Mexiku a mnoha dalších zemích, zkrátka nemá u sportu co dělat. Nebo vy si snad myslíte, že Colou či Pepsi placení sportovci tyto nápoje ve volném čase volně pijí?

Méně reklam a více slev

Ronaldo svým gestem nenápadně upozornil na skutečnost, která mnoha lidem uniká. Sportovci již dávno nejsou pro běžného člověka vzorem tak, jak tomu bývalo dříve. Jedná se o velkými společnostmi koupené figurky, které jsou na šachovnici postavené tam, kde to značkám vyhovuje. Ve skutečnosti se jedná o pouhý obchod. O finanční transakci. Sportovci potřebují vydělávat spoustu peněz , protože jsou zvyklí na luxusní život a značky peníze mají a naopak se chtějí zviditelnit. Coca-Cola tuto konfrontaci prohrála na plné čáře a promeškala příležitost ukázat, že jí nejde jen a pouze o peníze.

Lidé jsou praktičtí a zajímají je konkrétní výhody a slevy. Když jde člověk nakupovat do supermarketu, zaujme ho zlevněné zboží. Třeba do Kauflandu nás Jaromír Jágr na slevy láká již několik let. Společnosti by si měly uvědomit, že by pro ně bylo výhodnější do reklam zakomponovat více slevových akcí. Pouhé zviditelnění značky nemusí být vždy výhodné a nalákání zákazníků na exkluzivní slevové kupóny může mít větší efekt. Zákazník by to ocenil.