Královéhradecký kraj: Muzeum, které nemá v Evropě obdoby. Archeopark Všestary

„Podařilo se zde vybudovat jedinečný prostor, který má návštěvníky ohromit a pomocí moderních přístupů jim předat poznání o životě pravěkých lidí, které tým experimentálních archeologů pod vedením Radomíra Tichého za léta usilovného výzkumu získal. Celá expozice je vybavena interaktivní audiovizuální technikou a prostor je laděný tak, aby si každý odnesl nezapomenutelný zážitek,“ uvedl náměstek pro kulturu Jiří Štěpán s tím, že stavební práce začaly v polovině prosince 2023 a skončily letos na jaře. Poté následovalo budování expozice a instalace vybavení.
Po vstupu do nové budovy se před návštěvníky otevře hlavní síň, kde je pod stropem zavěšený devítimetrový člun z vydlabaného kmene stromu o váze 1 360 kilogramů. Je to plavidlo, s nímž tým Radomíra Tichého plul po Středozemním moři v rámci druhé a třetí expedice Monoxylon. Prakticky a úspěšně ověřovali hypotézu o cestování na dlouhé vzdálenosti i v takto primitivních plavidlech.
„Podstatou experimentu je, aby byl opakovatelný, ale ty, které zde provádíme my, jsou opakovatelné jen velmi těžce. Proto jsme se při tvorbě nové expozice zaměřili na to, aby celý obsah byl záznamem a reprodukcí našich pokusů. Když se budete z ochozu dívat přes monoxylon na promítanou hladinu moře s vysokými vlnami, tak si sami dokážete odpovědět, zda byste chtěli být na palubě s pádlem v ruce,“ popisuje expozici ředitel archeoparku Radomír Tichý z Univerzity Hradec Králové.
Druhá část expozice se věnuje výrobě kamenných broušených seker pomocí primitivních kostěných vrtáků. Díky tomu mohli i pravěcí lidé vyrobit efektivní nástroj pro těžbu a opracování dřeva i další využití.
„Vrtané hlavice seker ležely v mnoha muzeích po celé Evropě, ale nikdo pořádně nevěděl, jak vznikaly. Našimi experimenty jsme jim vlastně vdechli život a popsali jejich výrobu i použití. Pro návštěvníky archeoparku jsme se snažili převést tyto informace i do řeči jednoduchých čísel v běžném životě, aby to bylo zajímavé. Dozvědí se tak například, že kamenná sekyrka vydrží tlak 3,5 tuny, než se zlomí,“ poznamenal ředitel Tichý.
Díky rozšíření expozice ve Všestarech vznikly také dvě nové učebny a dílny. Ty využijí především žáci během školních exkurzí, a to v době, kdy počasí nebude přát dlouhodobému pobytu a experimentům pod širým nebem v archeoparku.
Celý projekt vyšel na 24,6 milionu korun bez DPH. Na jeho financování kraj získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 20,9 milionu korun. Zbylých 3,7 milionu korun uhradil kraj ze svého rozpočtu. Dotační management zajišťuje oddělení projektového řízení krajského Centra investic, rozvoje a inovací.
Archeopark pravěku Všestary leží asi sedm kilometrů severozápadně od Hradce Králové a svým zaměřením je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v České republice. Návštěvníky seznamuje s životem v pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie a na metodách názornosti je založena celá atraktivita areálu. Královéhradecký kraj na jeho provoz ročně přispívá dvěma miliony korun.
autor: Tisková zpráva