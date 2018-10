Lesy ČR: Deváťáci na Frýdlantsku poznali práci v lese

Jak se těží a sváží dříví, kde využít koně, jak pěstovat les, co musí umět obsluha harvestoru, co řidič vyvážecí soupravy nebo těžař s motorovou pilou… O tom se v pátek 12. října dopoledne prakticky přesvědčila v lesích na Jindřichovickém hřebeni u Nového Města pod Smrkem asi stovka žáků devátých tříd z regionu. Jejich průvodci z podniku Lesy ČR působí na Lesní správě Frýdlant v Čechách.

Lesnictví vždy patřilo na Frýdlantsku k tradičním řemeslům. A i když je práce v lese – při těžbě i pěstební činnosti fyzicky náročná, a to i vzhledem ke změnám počasí a roční doby, mnozí u ní zůstali. „Není to jen slepá dřina, musíte vše rozmyslet, mít systém a zodpovědnost. Jste taky venku a vidíte za sebou odvedenou práci, to není málo,“ řekl správce z frýdlantské lesní správy Lesů ČR Václav Vacek.

Akci uspořádal státní podnik spolu se Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant s pracovištěm v Hejnicích, kde se připravují na praxi budoucí lesní dělníci. Žáci mohli školu také navštívit. Na programu se podílela i společnost Kloboucká lesní, smluvní partner Lesů ČR, který působí v regionu.

Od 11. do 13. října se navíc v Liberci koná EDUCA MYJOB LIBEREC 2018, tedy veletrh škol, které představují budoucím absolventům základních i středních škol své obory. Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant patří mezi pravidelné účastníky tohoto setkání. Co musí umět absolvent oboru Lesní mechanizátor viděli deváťáci na Jindřichovickém hřebeni přímo v lese.

autor: Tisková zpráva