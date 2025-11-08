Sexualizují ženy mužskou optikou. Linda Bartošová popsala problém Čechů

Rozhovor s novinářkou, moderátorkou a feministkou Lindou Bartošovou vedla Beáta Obradovičová ze slovenského Denníku N. Hlavním tématem diskuse, zveřejněné na YouTube kanálu slovenského média, je ženská sexualita a feminismus, a to zejména v souvislosti s podcastem Slast, který vyvolal širokou debatu ohledně prudérnosti české společnosti. Bartošová hovoří o tlaku, předsudcích a urážkách, kterým ženy čelí, když otevřeně projevují svou sexualitu, a zdůrazňuje, že feminismus by měl prosazovat rovnost a emancipaci.
Rozhovor začal dotazem na podcast Lindy Bartošové Slast, zaměřený na ženskou sexualitu, který výrazně ovlivnil debatu o prudérnosti, tabu a vnímání feminismu. „Už z předchozích projektů jsem byla zvyklá, že podobná tematika budí emoce. Náš tým byl připravený na určitou míru rezonance, jak pozitivní, tak negativní,“ přiznala Bartošová.
Zakryj si ramena!
Největší prudérnost se podle ní paradoxně neprojevila v reakcích na samotný obsah podcastu, ale na jeho vizuální stylizaci. Velké množství negativních reakcí se nezaměřovalo na téma ženské sexuality, ale na fotografii Lindy Bartošové, na níž má holá ramena. „Evokovalo to, že jsem v intimním prostředí, možná ve sprše, byly tam kapky,“ popsala autorka podcastu.
Bartošová dále zmínila, že česká společnost, a do značné míry i ta slovenská, ženy stále ve velké míře sexualizuje, ale pouze mužskou optikou. „Pokud si žena sama zvolí, že svou sexualitu bude projevovat navenek, bude v ní otevřená, odvážná či odlišná, naráží to na velké společenské předsudky, zdi, tabu, urážky a zostuzování,“ vyjádřila se novinářka.
Podcast Slast byl podle ní koncipován jako projekt s jasným feministickým a emancipačním záměrem. Bartošová vnímá obrovský rozdíl mezi tím, když je žena sexualizována bez vlastního souhlasu a vědomí, a tím, když se sama chce takto prezentovat a vnímá svou sexualitu jako otevřenou. Tento druhý případ je pro ni velmi feministický.
Nespokojené byly feministky i muži
Debata okolo podcastu podle Bartošové ukázala, že v rámci mainstreamového, celospolečenského vnímání feminismu stále panují velké otazníky a nesoulady ohledně toho, co feminismus je a co není. Dokonce i fakt, že novinářka se v minulosti účastnila soutěže krásy, byl zneužíván k tomu, že nemůže být feministkou.
„Podcast přinesl do veřejné debaty téma emancipační a posilující sexuality. Zaměřil se na schopnost žen říct si, jak nastavit hranice, vědět, co skutečně vychází z nich samotných, a ne z požadavků druhých. Ukázal, že zdravá sexualita v konsenzuálních vztazích může být nositelem radosti z vlastního těla, potěšení a moci,“ soudí autorka.
Z výpovědí mladých respondentek vyplynulo, že ačkoli se stále potýkají s předsudky, ženy kolem 20 let jsou ovlivněny osvětou a mají osvobozenější pohled na sexualitu. „Jsou si více vědomy svých práv a méně se omezují na heteronormativní představy sexuality, např. objevují nemonogamní vztahy nebo vztahy se ženami,“ přiblížila Bartošová.
Navzdory kontroverzi, nebo možná právě kvůli ní, měl podcast mimořádný dopad na poslechovost a otevřenost debaty, avšak samotné vydání veřejnoprávním médiem Český rozhlas – Radio Wave vyvolalo diskuzi o tom, jaké pořady by měla veřejnoprávní média distribuovat. To byla rovina, která Bartošovou osobně nejvíce překvapila. Kontroverze však zároveň fungovala jako reklama a pořad Slast se stal nejposlouchanější podcastovou sérií Rádia Wave v historii.
Negativní ohlasy často přicházely od „nejhlasitějších mužů na internetu“, včetně mediálně známých osob. Kritici prohlašovali, že je ženská sexualita nezajímá. „Mnoho mužů naopak psalo, že jim podcast pomohl uvědomit si, jak lépe komunikovat se svou partnerkou o sexu, a že se v minulosti nechovali nejlépe. Ozývalo se i mnoho lidí ze starší generace, muži i ženy, kteří díky poslechu revidovali své zážitky nebo aktuální vztahy,“ přiblížila autorka.
Za nejdůležitější výsledek své práce označuje stovky reakcí posluchačů, kterým prý poslech pozitivně proměnil životy.
