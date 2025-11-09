Šlachta (Přísaha): Co je nového v Dozimetru?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšetřování kauzy Dozimetr

Šlachta (Přísaha): Co je nového v Dozimetru?
Jedním z těch, kteří kradli peníze z veřejných zakázek společně s Hlubučkem ze STAN, byl i Pavel Kos. Hrozilo mu za to u soudu až deset let, a tak se stal obviněným spolupracujícím. Potud je příběh v pořádku.

Když jsem u policie dělal velké případy, byl vypovídající svědek vždycky skvělý způsob na rozložení zločinecké skupiny. Problém ale nastává teď. Kos od soudu odchází s trestem 12 milionů, který má navíc ještě zaplatit ve splátkách.

To je naprosto špatně. Dlouhodobě prosazuji, aby každý pachatel, který není schopen doložit původ svého majetku, o ten majetek přišel. Prostě by majetek propadl státu. Včetně majetku, který převedl na své rodinné příslušníky bezúplatně.

Takže to nebude fungovat jako doteď. Že si někdo nakrade stovky milionů, a pak z toho zaplatí jenom absolutní zlomek!

