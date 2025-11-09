SOCDEM: Mějme se na pozoru

Pět týdnů po volbách se začíná rozjíždět nové funkční období Poslanecké sněmovny. Představitelé ANO, SPD a Motoristů podepsali koaliční smlouvu a v titulcích zpravodajských serverů se můžeme dočíst zajímavé věci.
Nová vláda hodlá snížit daně pro nejbohatší - firmy a korporace. Takže další peníze, které z české ekonomiky nenávratně zmizí. Ve zdravotnictví se chystají přímé platby pojistného. Prý konkurence v zájmu klientů zdravotních pojišťoven. Nám to zavání komercionalizací a privatizací zdravotnictví!
Nechceme malovat čerta na zeď, ale mějme se na pozoru. Kdoví, jaká překvapení si chystá vláda, stojící na podpoře odchovanců klausismu 90. let.
Sociální demokracie
autor: PV