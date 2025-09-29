Lesy ČR: Na Křivoklátsku jsme obnovily vodní nádrž

30.09.2025 13:33 | Tisková zpráva

Vodní nádrž Na Druhém luhu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nedaleko Rudy u Nového Strašecí obnovily za 6,7 milionů korun Lesy České republiky. Podnik tak dokončil v rámci programu Vracíme vodu lesu další projekt, díky němuž se lesy snáze přizpůsobí klimatické změně.

„Stávající hráz průtočné nádrže z osmdesátých let minulého století poškodila vodní eroze, technické objekty byly v havarijním stavu a betonové konstrukce se rozpadaly,“ popsal stav před rekonstrukcí Tomáš Rau, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Berounky z Lesů ČR.

Vodohospodáři nejdříve nechali zátopu odbahnit, takže se zvětšil objem zadržené vody. Na 1,5 hektarech dnes nádrž pojme více než 50 tisíc metrů krychlových vody. „Poté jsme stabilizovali zemní hráz a vybudovali nové vypouštěcí zařízení i bezpečnostní přeliv,“ dodal Rau.

Kromě retence je význam vodního díla také krajinotvorný. Nedaleko vede naučná stezka Vůně dýmu a jehličí a necelých deset kilometrů je od ní vzdálená Lánská obora spravovaná Kanceláří prezidenta republiky.

GPS souřadnice vodního díla: 50.1244606N, 13.8499458E.

Lesy ČR čerpaly na projekt dotaci z programu Ministerstva zemědělství ČR v rámci Národního plánu obnovy. Celková cena stavby: 6 728 328,40 Kč bez DPH, z toho dotace: 3 882 000 Kč bez DPH.

