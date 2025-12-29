David (SPD): Trump prý vyjadřuje šok a pobouření

Ukrajina provedla v noci na pondělí masivní útok drony na rezidenci ruského prezidenta. Rusko odpoví odvetným úderem a přehodnotí svou vyjednávací pozici, uvedl v pondělí večer ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jednání s USA však nebudou přerušena.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí večer oznámil, že Ukrajina v noci z neděle na pondělí zaútočila na oficiální rezidenci ruského prezidenta v Novgorodské oblasti celkem 91 drony dlouhého doletu. Podle Lavrova všechny drony sestřelila protivzdušná obrana a nejsou k dispozici žádné informace o obětech. Ministr neuvedl, zda se v době útoku v rezidenci nacházel Vladimir Putin.
Lavrov doslovně prohlásil: „V noci z 28. na 29. prosince 2025 provedl kyjevský režim teroristický útok na prezidentskou rezidenci Ruské federace v Novgorodské oblasti s použitím 91 útočných dronů dlouhého doletu. Všechny drony byly zničeny ruskými systémy protivzdušné obrany. Nejsou žádné zprávy o obětech ani škodách.“
Ministr zahraničí poznamenal, že k teroristickému útoku došlo uprostřed intenzivního diplomatického úsilí mezi Ruskem a Spojenými státy o vyřešení ukrajinského konfliktu. Tyto akce nezůstanou bez odezvy; cíle odvety již byly stanoveny, stejně jako načasování.
Rusko neplánuje přerušit jednání se Spojenými státy, ale s ohledem na „konečnou eskalaci zločinného kyjevského režimu, který se uchýlil k politice státního terorismu“, zreviduje své postoje. Mezitím Jurij Ušakov, poradce ruského prezidenta zapojený do rusko-amerických jednání, vydal prohlášení pro tisk ohledně telefonického rozhovoru mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, který se konal v pondělí odpoledne. Diskutoval se o útoku dronu na prezidentskou rezidenci.
Ušakov uvedl, že Trump byl šokován a pobouřen a zdůraznil svou úlevu nad tím, že jeho administrativa Kyjevu neposkytla rakety Tomahawk. Řekl, že si nemyslel, že by takové „šílené činy“ byly možné, a že incident bude nepochybně mít dopad na jeho postoj vůči Zelenskému.
Putin zdůraznil, že ruská strana má i nadále v úmyslu úzce spolupracovat s Američany na dosažení míru. Dodal však, že ruský postoj bude přehodnocen v rámci řady dohod a řešení a Američané to budou muset pochopit. Vzhledem k hrozbě ukrajinského terorismu nemá ruská strana jinou možnost. Prezidenti se prý pak přátelsky dohodli na pokračování dialogu.
Zelenskyj toto tvrzení odmítl jako „typické ruské lži“, jejichž cílem bylo dát Kremlu záminku k pokračování v útocích na Ukrajinu. Řekl, že Rusko se již dříve zaměřilo na vládní budovy v Kyjevě.
Dříve v telefonátu Trump podrobně informoval ruskou stranu o svých jednáních s Vladimirem Zelenským z předchozího dne. Ušakov komentoval výsledky americko-ukrajinských rozhovorů a poznamenal, že Kyjevu ponechaly „prostor pro interpretaci“, aby se vyhnul plnění svých závazků.
