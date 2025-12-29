Drony nad Kremlem, přijdou následky, tvrdí Putin. Zelenskyj mluví o lhářích

29.12.2025 21:49 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Kyjev se pokusil zaútočit na jeho sídlo, což má mít následky v postoji Moskvy k probíhajícím mírovým jednáním. Prezidentovi USA Donaldu Trumpovi sdělil, že chystá „velmi vážnou odpověď“. „Typická lhářská taktika Rusů,“ odmítá tvrzení Zelenskyj.

Drony nad Kremlem, přijdou následky, tvrdí Putin. Zelenskyj mluví o lhářích
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 18885 lidí
Po ruském tvrzení o útoku ukrajinských dronů na Putinovo sídlo agentura Reuters uvádí, že „se zhatily naděje na mír“, jelikož Rusko avizuje přehodnocení svého postoje při jednáních.

Ruská agentura TASS s odvoláním na Putinova poradce pro mezinárodní záležitosti Jurije Ušakova informuje o telefonátu ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem, během nějž se řešil údajný ukrajinský útok na státní rezidenci v Novgorodské oblasti.

Trump Putinovi podle Ušakova sdělil, že je zprávou „šokován“ a „varoval, že tento útok ovlivní americký přístup ke spolupráci“ s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2025

Starostové a nezávislí (STAN) se spustili sběr pod...
Tomio Okamura vidí za svým stíháním snahu Rakušana...
Mimořádná schůze Sněmovny k závěrečnému schvalován...
Politici i obyčejní lidé přišli uctít památku Jana...
Sněmovna schválila novelu, podle níž letos vzrosto...
Mimořádná schůze pražských zastupitelů s interpela...

Oba prezidenti podle agentury TASS dále diskutovali o americko-ukrajinských rozhovorech na Floridě a dohodli se, že v budoucnu budou v dialogu pokračovat „docela přátelským způsobem“.

Rusko tvrdí, že k údajnému ukrajinskému útoku mělo dojít bezprostředně po jednáních Trumpa se Zelenským v Mar-a-Lago a že Putin Trumpa upozornil, že tyto „teroristické činy“ „nebudou ponechány bez velmi vážné odpovědi“.

Putin dále Trumpovi řekl, že ruský vyjednávací postoj k Ukrajině „bude přezkoumán s ohledem na celou řadu dohod a řešení dosažených v předchozí fázi“. „Američané by to měli pochopit,“ poznamenal ruský prezident.

Fotogalerie: - K třetímu výročí ruské invaze

TK k třetímu výročí ruské invaze na Ukrajinu, sezn...
TK k třetímu výročí ruské invaze na Ukrajinu, sezn...
TK k třetímu výročí ruské invaze na Ukrajinu, sezn...
Ředitel Adra Radomír Špinka
TK k třetímu výročí ruské invaze na Ukrajinu, sezn...
Ředitel Paměti národa Mikuláš Kroupa

Trump se podle Ušakova po informacích z Kremlu „rozhořčil a řekl, že si ani nedokáže představit takové bezohledné činy“ z ukrajinské strany. A že dodal, že díkybohu Spojené státy Ukrajině nedaly žádné Tomahawky.

Prezident USA Putinovi předal „podrobnou zprávu“ o jednání s Ukrajinou a podle Ušakova bylo Zelenskému doporučeno, „aby se ani nepokoušel získat pro své ozbrojené síly oddechový čas a místo toho aby se zaměřil na dosažení komplexní dohody, která by připravila cestu ke skutečnému ukončení ozbrojeného konfliktu“.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl podle agentury Reuters, že údajný útok ve dnech 28. a 29. prosince na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti se měl odehrát pomocí 91 dronů dlouhého doletu, které všechny byly zničeny ruskými systémy protivzdušné obrany. Nikdo nebyl zraněn a nedošlo k žádným škodám. Důkazy pro své tvrzení o ukrajinském útoku dosud Rusko neposkytlo.

Fotogalerie: - Proti ruským náletům

Protest proti ruskému rannímu bombardování dětské ...
Protest proti ruskému rannímu bombardování dětské ...
Protest proti ruskému rannímu bombardování dětské ...
Protest proti ruskému rannímu bombardování dětské ...
Protest proti ruskému rannímu bombardování dětské ...
Protest proti ruskému rannímu bombardování dětské ...

„Takové bezohledné činy nezůstanou bez odezvy,“ prohlásil Lavrov v televizním projevu a zmíněný útok označil za „státní terorismus“. Oznámil, že cíle pro odvetné údery ruských ozbrojených sil již byly vybrány.

Zelenskyj tvrzení Ruska o útoku na Putinovo sídlo popírá a varuje, že může jít o přípravu Moskvy na útok na vládní budovy v Kyjevě a o krok, který má zarazit pokrok směrem k míru, který si dle něj Kreml nepřeje.

„Byla učiněna velmi nebezpečná prohlášení z Ruska, jejichž cílem je zjevně narušit všechny úspěchy naší společné práce s týmem prezidenta Trumpa,“ podotkl Zelenskyj.

Fotogalerie: - Rusové proti Putinovi

Demonstrace ruských občanů žijících v Česku proti ...
Demonstrace ruských občanů žijících v Česku proti ...
Demonstrace ruských občanů žijících v Česku proti ...
Demonstrace ruských občanů žijících v Česku proti ...
Demonstrace ruských občanů žijících v Česku proti ...
Demonstrace ruských občanů žijících v Česku proti ...

Rusové si dle něj vymysleli „zjevně falešný příběh o nějakém úderu na rezidenci nějakého ruského diktátora, aby měli omluvu pro pokračování úderů na Ukrajinu, zejména úderů na Kyjev, a pro odmítnutí podniknout nezbytné kroky k ukončení války“. „Typická lhářská taktika Rusů,“ pravil Zelenskyj. 

„Ukrajina nedělá kroky, které by mohly oslabit diplomacii. Rusko takové kroky činí vždy. Tohle je jedna z mnoha věcí, které nás odlišují. Je důležité, aby svět teď nezůstal zticha a aby Rusové nenarušovali posun k trvalému míru,“ žádá ukrajinský prezident a dodává, že Moskva již v minulosti cílila na některé vládní budovy v Kyjevě. 

Psali jsme:

Ďáblův pakt Fialovy vlády. Znásilněná ODS. Vyšlo najevo, jak z nás mlátili peníze
„Drzost.“ Obětovat děti? Zaorálek hájí právo být naštvaný na politiky
Ukrajinské taktiky: Město ztratili, tak zapíchli vlaječku dronem
„Tohle byl skutečně neonacista.“ I Matyáš Zrno přiznal o bojovníkovi

 

Zdroje:

https://tass.com/politics/2066723

https://www.reuters.com/world/europe/trump-zelenskiy-talks-yield-no-progress-ukraine-russia-territorial-issues-2025-12-29/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Putin , Rusko , Ukrajina , USA , Reuters , mír , Lavrov , Ušakov , Trump , TASS , mírová jednání , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s ukrajinským prezidentem, že jde o „typickou lhářskou taktiku Rusů“?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Co by měla podle vás EU udělat?

Myslím v reakci na válku na Ukrajině? Jak by měla přistoupit k Rusku, která válku rozpoutalo a k pomoci napadené Ukrajině? Děkuji za odpověď. Bartošová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Poslankyně STAN „vycestovala“. A Nerudová se smála, jak doběhla Okamuru

13:05 Poslankyně STAN „vycestovala“. A Nerudová se smála, jak doběhla Okamuru

Tomio Okamura zrušil parlamentní cestu do Bruselu, kde chtěly poslankyně STAN a Pirátů konferovat o …