Drony nad Kremlem, přijdou následky, tvrdí Putin. Zelenskyj mluví o lhářích

Ruská agentura TASS s odvoláním na Putinova poradce pro mezinárodní záležitosti Jurije Ušakova informuje o telefonátu ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem, během nějž se řešil údajný ukrajinský útok na státní rezidenci v Novgorodské oblasti.
Trump Putinovi podle Ušakova sdělil, že je zprávou „šokován“ a „varoval, že tento útok ovlivní americký přístup ke spolupráci“ s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Oba prezidenti podle agentury TASS dále diskutovali o americko-ukrajinských rozhovorech na Floridě a dohodli se, že v budoucnu budou v dialogu pokračovat „docela přátelským způsobem“.
Rusko tvrdí, že k údajnému ukrajinskému útoku mělo dojít bezprostředně po jednáních Trumpa se Zelenským v Mar-a-Lago a že Putin Trumpa upozornil, že tyto „teroristické činy“ „nebudou ponechány bez velmi vážné odpovědi“.
Putin dále Trumpovi řekl, že ruský vyjednávací postoj k Ukrajině „bude přezkoumán s ohledem na celou řadu dohod a řešení dosažených v předchozí fázi“. „Američané by to měli pochopit,“ poznamenal ruský prezident.
Trump se podle Ušakova po informacích z Kremlu „rozhořčil a řekl, že si ani nedokáže představit takové bezohledné činy“ z ukrajinské strany. A že dodal, že díkybohu Spojené státy Ukrajině nedaly žádné Tomahawky.
Prezident USA Putinovi předal „podrobnou zprávu“ o jednání s Ukrajinou a podle Ušakova bylo Zelenskému doporučeno, „aby se ani nepokoušel získat pro své ozbrojené síly oddechový čas a místo toho aby se zaměřil na dosažení komplexní dohody, která by připravila cestu ke skutečnému ukončení ozbrojeného konfliktu“.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl podle agentury Reuters, že údajný útok ve dnech 28. a 29. prosince na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti se měl odehrát pomocí 91 dronů dlouhého doletu, které všechny byly zničeny ruskými systémy protivzdušné obrany. Nikdo nebyl zraněn a nedošlo k žádným škodám. Důkazy pro své tvrzení o ukrajinském útoku dosud Rusko neposkytlo.
„Takové bezohledné činy nezůstanou bez odezvy,“ prohlásil Lavrov v televizním projevu a zmíněný útok označil za „státní terorismus“. Oznámil, že cíle pro odvetné údery ruských ozbrojených sil již byly vybrány.
Zelenskyj tvrzení Ruska o útoku na Putinovo sídlo popírá a varuje, že může jít o přípravu Moskvy na útok na vládní budovy v Kyjevě a o krok, který má zarazit pokrok směrem k míru, který si dle něj Kreml nepřeje.
„Byla učiněna velmi nebezpečná prohlášení z Ruska, jejichž cílem je zjevně narušit všechny úspěchy naší společné práce s týmem prezidenta Trumpa,“ podotkl Zelenskyj.
Rusové si dle něj vymysleli „zjevně falešný příběh o nějakém úderu na rezidenci nějakého ruského diktátora, aby měli omluvu pro pokračování úderů na Ukrajinu, zejména úderů na Kyjev, a pro odmítnutí podniknout nezbytné kroky k ukončení války“. „Typická lhářská taktika Rusů,“ pravil Zelenskyj.
„Ukrajina nedělá kroky, které by mohly oslabit diplomacii. Rusko takové kroky činí vždy. Tohle je jedna z mnoha věcí, které nás odlišují. Je důležité, aby svět teď nezůstal zticha a aby Rusové nenarušovali posun k trvalému míru,“ žádá ukrajinský prezident a dodává, že Moskva již v minulosti cílila na některé vládní budovy v Kyjevě.
