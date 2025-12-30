Šance na mír padly? Nová eskalace kolem Ukrajiny a Ruska

Naděje na dosažení míru na Ukrajině se možná zhroutily dřív, než stačily zakořenit ve světové veřejnosti. Rusko tvrdí, že Ukrajinci zaútočili na jednu z Putinových rezidencí, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to popřel. Jedna slovní salva střídá druhou. Ukrajinci by se zřejmě měli mít na pozoru. Ale šéf estonských špionů Kaupo Rosin říká, že NATO může být v klidu, protože v tuto chvíli nehrozí ruský útok na členy aliance.

Světem proletěla zpráva, že naděje na mír mezi Ukrajinou a Ruskem se během pár chvil zhroutily. Alespoň podle ruské strany. Tamní ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil Ukrajince, že zaútočili na jednu z rezidencí Vladimira Putina.

„Takové bezohledné činy nezůstanou bez odezvy,“ uvedl Lavrov ve svém prohlášení a útok označil za „státní terorismus“ s tím, že cíle pro odvetné údery ruských ozbrojených sil již byly vybrány.

Ruského ministra zahraničí citovala agentura Reuters s dovětkem, že tvrzení ruského ministra zahraničí nemohla nezávisle ověřit. Zvlášť když Lavrov, ani jiní ruští představitelé nepředložili o údajném ukrajinském útoku na jednu z Putinových rezidencí žádné důkazy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za nesmysl.

„Je jasné, že jsme se včera setkali s Trumpem, a je jasné, že pro Rusy, pokud mezi námi a Amerikou není žádný skandál a my děláme pokroky – tak pro ně je to neúspěch, protože nechtějí tuto válku ukončit,“ řekl Zelenskyj novinářům. „Jsem si jistý, že si jednoduše připravují půdu pro údery, pravděpodobně na hlavní město, pravděpodobně na vládní budovy,“ dodal.

Trump prohlásil, že útočit na Putinův dům nebylo dobré.

„Jedna věc je být urážlivý,“ řekl Trump novinářům. „Útok na jeho dům je druhá věc. Na nic z toho není vhodná doba. A dnes jsem se o tom dozvěděl od prezidenta Putina. Byl jsem kvůli tomu velmi naštvaný.“ Novináře také ujistil, že Američané si zjistí podrobnosti.

Svá slova pronesl v době, kdy Rusové den co den útočí na ukrajinskou civilní infrastrukturu, energetickou síť, ale i na domy civilistů.

V rozhovoru pro televizi Fox News, který byl odvysílán v pondělí večer, Zelenskyj řekl, že Ukrajina nemůže válku vyhrát bez podpory USA a že nedůvěřuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Nedůvěřuji Putinovi. On nechce, aby Ukrajina uspěla,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinský veterán, který brání svou zemi před ruskými agresory od roku 2014 a který vystupuje na sociální síti X pod jménem Constantine přišel s varováním. Pokud je to skutečně tak, že Trump uvěří ruským tvrzením o útoku na Putinovu rezidenci, jakékoli americké záruky vůči Ukrajině nemusejí mnoho znamenat.

„Důsledkem toho je, že jakákoli bezpečnostní záruka ze strany USA bude platit jen do chvíle, než Vladimir Putin zavolá naivnímu Trumpovi,“ uvedl Constantine na sociální síti X. Pak se z Bílého domu může ozvat: „Ukrajinci porušili dohodu, odstupujeme od mírové dohody. … Moc se na ně zlobím. Díky, že jsi mi to řekl, Vlade.“

 

 

Analytik prezentující informace na účtu AMK Mapping na sociální síti X, který pracuje s informacemi z ověřených zdrojů, oznámil, že nevěří, že by se Ukrajinci skutečně pokusili o útok na jednu z Putinových rezidencí.

„Osobně nevěřím, že by došlo k nějakým pokusům o útok dronů na Putinův prezidentský palác. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v Novgorodské oblasti sestřelilo 91 (!) bezpilotních letounů letících směrem k prezidentskému paláci v daném regionu. Ani jeden ruský monitorovací kanál neinformoval o žádných detekcích bezpilotních letounů v regionu během dne, a to i přesto, že jejich zpravodajství odráží statistiky ruského ministerstva obrany. Mně to připadá jako pokus o další vykreslení Ukrajiny jako strany neochotné vyjednávat,“ padlo na účtu AMK Mapping. „Ti, kdo slepě věří ruskému ministerstvu obrany, jsou stejně hloupí a naivní jako nacionalisté, kteří věří všemu, co přichází z ukrajinského generálního štábu,“ dodal analytik.

 

 

Na druhé straně šéf estonských špionů Kaupo Rosin říká, že NATO může být v klidu, protože v tuto chvíli nehrozí ruský útok na členy aliance.

„Dodnes vidíme, že Rusko v současné době nemá v úmyslu útočit na žádný z pobaltských států ani na NATO v širším smyslu,“ uvedl Rosin v rozhovoru pro estonskou veřejnoprávní televizi ERR. „Zatím je stále jasné, že Rusko respektuje NATO a v současné době se snaží vyhnout jakémukoli otevřenému konfliktu,“ dodal  s tím, že Rusko přijalo opatření, aby se minimalizovalo riziko, že ruské drony či rakety doletí až ke státům NATO. „Pokud se podíváme na současnou situaci, včetně toho, co je viditelné veřejnosti, letové dráhy dronů nad ukrajinským územím nebo vzdušným prostorem byly upraveny tak, aby se minimalizovalo riziko. Také vidíme, že ruská letadla nyní velmi pečlivě sledují své letové dráhy nad Baltským mořem a striktně dodržují jejich trajektorie, aby se vyhnula vyvolání incidentů.“

Zájmem Estonska, ale i EU a NATO je, aby věci zůstaly tak, jak jsou dnes, aby Rusové zůstali u názoru, že se jim útok na členy NATO nevyplatí.

„Rusko stále respektuje NATO. Naším úkolem je zajistit, aby ho respektovali dál, a to jak dnes, tak za rok, za tři roky, za pět let, ale i za deset let. Abychom toho dosáhli, musíme investovat do naší obrany – myslíme tím Estonsko, i Evropskou unii a NATO. Zachování současného stavu vyžaduje značné úsilí,“ konstatoval.

