Nikdo nevěří, ale stejně se pro to hlasuje. Vondra plísnil Unii

Alexandr Vondra upozorňuje na dlouhodobý problém fungování Evropské unie, konkrétně způsob rozhodování Evropské komise. Podle něj se v Bruselu opakuje stejný vzorec: vyhlašování ambiciózních cílů, o jejichž splnitelnosti panují pochybnosti už v okamžiku, kdy jsou přijímány. „Evropská komise vyhlásí cíl, v jehož splnění už ve chvíli jeho vyhlášení nikdo nevěří, většina lidí ví, že je to blbost, ale stejně pro něj hlasují (já ne), a ti hloupější nebo fanatičtější ho dokonce obhajují v médiích,“ uvádí poslanec Evropského parlamentu na síti X.
Jakmile se začne blížit termín jejich naplnění a ukáže se, že cíle nejsou dosažitelné, dochází k jejich revizi, přejmenování nebo rozmělnění do nových dílčích plánů. Výsledkem je dojem, že Komise „reaguje na vývoj“, aniž přiznává původní chybu. To se podle Vondry děje neustále dokola.
Vondra připojil i krátké video svého vystoupení v Evropském parlamentu, během něhož kritizoval rostoucí moc Evropské komise na úkor členských států. „Evropská komise si neustále uzurpuje více moci na úkor členských států. Prosím, dobře si zapamatujte tento okamžik,“ prohlásil europoslanec s tím, že zásadní rozhodnutí o budoucnosti evropského automobilového průmyslu se odehrávají v prostředí vnitřních sporů a nekompetence. „O osudu evropského automobilového průmyslu se rozhoduje na pozadí chaosu vnitřních sporů uvnitř Komise a její nekompetence,“ zdůraznil.
Zákaz spalovacích motorů označil za zásadní omyl evropské politiky. „Zákaz spalovacích motorů byla hrubá chyba,“ uvedl. Přivítal sice posun směrem k technologické neutralitě, ten ale podle něj zůstává nedostatečný: „Vítám proto, že Komise konečně připouští technologickou neutralitu, ale bohužel jen polovičatě,“ uvedl na plénu Evropského parlamentu.
Podle europoslance je nepřijatelné, aby Brusel omezoval svobodnou volbu spotřebitelů. A současný způsob řízení přirovnal k modelům, které v minulosti selhaly: „Tento sovětský styl řízení nefungoval před padesáti lety, jak si pamatuji, a nefunguje ani dnes.“
Rovněž se ostře vymezil vůči dalším regulatorním návrhům Evropské komise. „Řešíte jeden problém tím, že další vytváříte,“ pokračoval Vondra, který za problematické považuje i návrhy týkající se ekologické výroby automobilů. „Takzvaná ekologická výroba, tedy povinnost používat při výrobě automobilů zelenou ocel, je jen laciný pokus přesunout problém jinam,“ konstatoval.
Svou kritiku pak zakončil výhradami ke kvótám na zelené firemní flotily. „Kvóty pro zelené firemní flotily, to je recept jako z arzenálu čínských komunistů někdy před dvaceti lety.“ A na závěr Vondra zdůraznil, že se bude snažit návrh změnit: „Uděláme maximum, aby byl tento návrh opraven a odpovídal realitě,“ zakončil europoslanec Alexandr Vondra, který je členem frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR).
Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer ve své reakci rozbíjí často používané alibi, že „Evropská unie to po nás chce“. „Ne že bych si moc sliboval od nové vlády. Ale ten argument, že má ty ETSka, migraci atp. dělat tak, ‚jak se to přece dělat má‘, poněkud míjí to, že ‚EU jako obvykle‘ funguje v dnešním světě hůř a hůř. A nevypadá to na to, že se to nějak ‚samo‘ obrátí k lepšímu,“ vyjadřuje skepsi k tomu, že by se současné problémy evropské politiky vyřešily samy bez aktivní změny přístupu.
Evropská komise připravila změnu své původní strategie, podle které měla nová auta s benzínovými a dieselovými motory přestat být prodávána od roku 2035. Nový návrh znamená, že zákaz na 100 % CO2 na nové vozy bude zmírněn na 90 % oproti úrovni z roku 2021 místo původního plného zákazu. To v praxi umožní, aby se nová vozidla se spalovacími motory, plug-in hybridy a dalšími typy motorů mohla i nadále prodávat po roce 2035, pokud splní určité podmínky. Tento krok představuje ústup od původního plánu úplného zákazu a je výsledkem tlaku evropského automobilového průmyslu i některých států EU.
autor: Natálie Brožovská