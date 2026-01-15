Lesy ČR: Zvěřina z českých lesů a výrobky z ní na prodejním veletrhu v Berlíně

Za hranicemi budou poprvé nabídnuty i dvě delikatesy, které loni získaly značku kvality Klasa. Jde o “Trhaného divočáka“ Trhaný divočák – Maso z lesa, delikátní francouzskou pomazánku rillettes z pomalu taženého masa, a “Jelení pršut“ Jelení pršut – Maso z lesa, což je hřbet zauzený studeným kouřem.
„Na veletrhu nabídneme třeba taky klasickou tlačenku z divočáka, salám Fláje a pikantní klobásu zvanou Ďábelský paroháč,“ říká Vilém Růžička, náměstek oblastního ředitele Lesů ČR.
Veřejnost si může veškerý nabízený sortiment z Klínů běžně koupit na e-shopu i řadě míst v severních a středních Čechách včetně Lesní správy Rumburk a nově i Česká Lípa i v křivoklátském infocentru podnik – Maso z lesa.
Na Klínech loni zpracovali zhruba 80 tun masa z Krušných a Lužických hor či Křivoklátska. Další zpracovnu zvěřiny má podnik v areálu zámku v Židlochovicích, kde je otevřena i maloobchodní prodejna.
