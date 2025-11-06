Lesy ČR opět darují vánoční stromky dětským zdravotnickým a sociálním zařízením

06.11.2025 22:03 | Tisková zpráva

I letos Lesy ČR darují a do Vánoc zdarma dovezou vánoční stromky.

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Dětské domovy, nemocnice, léčebny a další zařízení s dětskými pacienty a klienty mohou do 2. prosince objednávat smrky nebo borovice z lesních prořezávek. I letos jim je Lesy ČR darují a do Vánoc zdarma dovezou. Vánoční stromek s vůní lesa je třeba objednat ZDE.

Do dětských domovů, sociálních nebo zdravotnických center, léčeben i lůžkových oddělení nemocnic pro děti je lesníci rozvezou do 19. prosince. „Stromky věnujeme dětem a jejich pečovatelům, kteří netráví advent a svátky tak jako ostatní doma. Říkáme tím, že ně myslíme,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Případné dotazy zodpoví Ladislava Řehounková z Odboru marketingu a komunikace Lesů ČR, tel.: +420 724 524 064; e-mail: ladislava.rehounkova@lesycr.cz.

