Lesy ČR upravily koryto potoka v Orlickém Podhůří

Podle vodohospodářů z podniku Lesy České republiky závisí dostatek vody v korytě na aktuálních srážkách a ročním období. „Podélný spád původního koryta způsoboval při vyšších srážkových úhrnech erozi, takže se do potoka a následně do Tiché Orlice dostávalo mnoho splavenin,“ řekl Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR. Voda zaplavovala i přilehlé pozemky a ohrožovala nemovitosti. Proto bylo třeba koryto toku upravit. „V části toku u lesní cesty jsme nově instalovali stabilizační pružné prvky pro fixaci nivelety dna odolávající splaveninám, aniž by se objekty poškodily,“ pokračoval Sajdl. V tomto úseku se také obnovil průtočný profil. Břehy stabilizovala rovnanina z lomového kamene, niveletu příčné dnové a spádové balvany. Tím se vytvořila tůň. Zatravnily se i přilehlé louky, další vegetační úpravy pokračují. Na projekt naváže obec Orlické Podhůří osazením nového propustku.

Celkové náklady na stavbu činily 3 505 883 korun bez DPH, 3 015 000 korun bez DPH hradilo z dotačních programů Ministerstvo zemědělství ČR a Pardubický kraj.

autor: Tisková zpráva