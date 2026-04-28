Stávka ČT? Tak ať. Ševčík šel na studentskou demonstraci za média a nestačil se divit

Petr Macinka upozornil na doktoranda Róberta Repku, který na FHS UK vyučoval předmět Úvod do klimatické krize. Součástí podmínek zakončení předmětu měla být skupinová prezentace či video o „tréninku blokády, narušení dopravy či sabotáže toku fosilních paliv,“ citoval Macinka. Univerzita doktoranda zbavila výuky. Přijde vám normální, že toto vyučoval?
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Tendenčně, jasně diskriminačně a neeticky fungují celoškolské orgány i na jiných významných vysokých školách. Sám jsem měl možnost sledovat tyto procesy z bezprostřední blízkosti a vím, jak někteří jednotlivci v těchto orgánech opravdu postupují diskriminačně, neeticky, nedemokraticky, účelově a zlovolně. A díky vyvolávání pocitu strachu jim to zatím prochází.
Měl by se změnit akreditační proces a Národní akreditační úřad v současné podobě by měl být zrušen a nahrazen opravdu nezávislou akreditační institucí, která by dále nebyrokratizovala výuku a vědeckou činnost na vysokých školách. Měl by se zabývat právě tím, aby něco takového jako na FHS UK do akademického prostředí nepronikalo. Ale všechny změny musí být prováděny při zachování akademických svobod.
Mezi pracovníky České televize se stále častěji skloňuje stávka. Jaký postup byste navrhoval, kdyby k ní přistoupili?
Pokud bude stávkovat Česká televize, tak doufám, že by nevysílali a tím pádem by se ukázalo, že Česká televize v podobě, v jaké je (řečeno s nadsázkou), za ty peníze, až na sportovní kanál, je téměř zbytečná. Dá se říci, že došlo k prohloubení dalších nesmyslů, které se děly v minulosti v České televizi. Jsem zvědav, jestli nová Rada pro televizní vysílání a ředitel, který tam teď je, bude schopen aktivistické pojetí veřejnoprávnosti ČT alespoň trochu utlumit. Je zřejmé, že redaktoři České televize postupují tak, že skáčou do řeči těm, které si pozvou na rozhovory, tlumočí své vlastní názory a Česká televize jednoznačně straní některým politickým skupinám, včetně například Milionů chvilek pro demagogii. Česká televize by měla být přetransformována opravdu do veřejnoprávní instituce a neměla by si na to jenom hrát. Veřejnoprávnost spočívá v objektivnosti a vyváženosti při poskytování zpravodajských a publicistických pořadů, a ne v dezinformačních, tendenčních a někdy až lživých vyjádřeních jejich redaktorů a moderátorů. Pozor někteří se tak v ČT nechovají a jsou slušní.
Ve středu se za veřejnoprávní média postavili studenti. Pod hlavičkou výzvy Média nedáme! studenti desítek škol vyšli před školy a debatovali. Na některých školách dostali omluvenky. Jak se na to díváte?
Ano, sám jsem pár minut byl na závěru demonstrace u Ministerstva kultury, kde nějaký aktivista vyzýval účastníky ke skandování hesel. Bohužel se mně opakovaně potvrdilo, že u části (a zdůrazňuji slovo části) mládeže dochází ke stupidifikaci, kterou potvrzují odborníci z oblasti neuropsychologie a neuropsychiatrie.
Bavil jsem se s demonstranty, někteří si dokonce natáčeli to, že se bavíme, i když jsem jim říkal, že to není vhodné. Když jsem se jich ptal, proč demonstrují, tak říkali, že demonstrují proti zrušení České televize a Českého rozhlasu. Vůbec nevěděli, že nikdo nechce rušit ani Českou televizi, ani Český rozhlas. A vysvětloval jsem jim, že v podstatě jde o změnu, která by měla vést k jinému způsobu financování. Byli z mé informace překvapeni, asi jim někdo vymyl mozek dezinformací o zrušení.
A když jsem se zeptal, co ví o financování veřejnoprávních kanálů, tak prakticky nikdo z nich nebyl schopen odpovědět. Když jsem se zeptal, jestli jsou jiným způsobem financovány veřejnoprávní televize a rozhlas v zemích Evropské unie, tak mi pouze řekli, že nechtějí zavádět to, co je na Slovensku a v Maďarsku. Když jsem se zeptal, jak to tam je, tak to taky nevěděli. Tak jsem jim vysvětlil, že ve více než polovině zemí EU je způsob financování veřejnoprávních televizí a rozhlasů právě mimo koncesionářské poplatky a je financován buďto napřímo z rozpočtu, nebo kombinovaně například s reklamou či dalšími možnostmi. Takže to nevěděl, kromě té jedné odpovědi o tom Maďarsku a Slovensku, vlastně nikdo ze zúčastněných, s kterými jsem mluvil.
Osobně jsem tam byl i kvůli tomu, že bych opravdu chtěl, aby byl zachován veřejnoprávní charakter těchto kanálů. Někteří moderátoři a někteří redaktoři v České televizi v žádném případě nenaplňují veřejnoprávní charakter této instituce. Bohužel většina, zvláště z té mladší generace, se chová aktivisticky, zaujatě a někdy až nenávistně při „novinářském pronásledování“ některých osob. A z vlastních návštěv diskusních pořadů nebo z publicistických pořadů v České televizi vím, že mnohdy mě moderátorka či moderátor nenechají domluvit, skáčou mi do řeči a chtějí mě dotlačit k jiným odpovědím, než jim tam říkám. A když říkám něco, co se jim nelíbí, tak mě přeruší a nenechají mě ani domluvit.
Na druhou stranu musím říct, že pár moderátorů a redaktorů, kteří například sledují dění v Poslanecké sněmovně, paní Karolína Jelínková či pan Petr Vašek a Martin Schneider, vystupují velmi korektně.
Europoslanec Luděk Niedermayer upozornil, že mladým lidem se na sociálních sítích zobrazuje o 58 % více pravicového obsahu než levicového. Mělo by se to zregulovat?
Zajímavé, že to říká levičák, který byl zvolený za pravicové uskupení TOP 09 a Starostové do Evropského parlamentu. Je možné, že si vůbec nevšiml, že v dnešní době rozlišování na pravicový a levicový obsah není už to, co se mohlo rozlišovat v devadesátých letech minulého století a možná ještě na počátku tohoto století. V současné době jsou bohužel tyto rozdíly mazány až smazány. To, co jsme dříve mohli nazvat liberálním, tak nyní toto slovo ztratilo význam klasického liberalismu. Progresivistický liberalismus je velmi blízko až extrémně levicovým skupinám.
Nevím, kdo panu Niedermayerovi říká, že na sociálních sítích se zobrazuje o 58 % více pravicového obsahu než levicového, když těžko můžeme jednoznačně rozlišit, co je dneska pravicové a co je levicové. V současné době jsou tu v podstatě jenom malé politické strany, které ctí pravicové myšlenky a které ctí to, co se tady chtělo budovat v České republice, a to je tržní hospodářství. Dneska vidíme všude samou regulaci, zásahy státu, dotace a pokřivování trhu, což se v podstatě projevuje i na těch sociálních sítích. A je to spojeno například s nárokovou ekonomikou. Mnozí víme, že převážná část generace X chce 3K – kilo (výplatu 100 000-korun měsíčně), káru a klid.
V Německu loni vzrostl počet zločinů. Více je vražd, vražd na objednávku, znásilnění, podvodů se sociálními dávkami, sexuálních napadení a dalších trestných činů. O 11,3 procenta vzrostla násilná kriminalita páchaná dětmi. Kde se to v těch Němcích bere?
Já jsem o této situaci už několikrát informoval. Je to ze statistik německého kriminálního úřadu. Je to způsobeno migrační vlnou, kterou spustila Angela Merkelová. Němci začínají zveřejňovat, kdo páchá tyto kriminální činy. Víme, že každých 18 minut v Německu dochází k útoku pomocí nožů, že jsou velmi vysoké počty zavražděných a že dochází i ke znásilňování. Vedle toho je příchod více než milionů Ukrajinců spojen i s podvody se sociálními dávkami. A vzhledem k tomu, v jakém prostředí byli například Ukrajinci vychováváni, ale týká se to i původních migrantů z jiných zemí, ať už je to ze Sýrie, z Afriky či jiných, tak je páchána tato kriminální činnost i dětmi. A někteří Němci se brání a jiní mají negativní příklad právě v tom, co dělají přistěhovalci, migranti a co dělají v podstatě i další lidé, kteří se objevují na území Německa. Takže to není jenom otázka, kde se to v Němcích bere, ale je to tam částečně zavlečeno a částečně to vypovídá i o tom, jakým způsobem dochází k výchově Němců v samotném Německu. Opakovaně se prokázalo a potvrdilo, že multikulturalismus naprosto selhal.
