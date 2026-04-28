Ministr Macinka: Spolupráce, která nevyžaduje volbu mezi partnery, ale buduje mosty

28.04.2026 9:08 | Monitoring
autor: PV

Projev ministra zahraničních věcí Petra Macinky na ministerském zasedání EU-ASEAN.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

ASEAN roste po celá desetiletí bezprecedentním tempem. Přesto je mnoho lidí stále překvapeno tím, že se těžiště globálního ekonomického rozvoje přesouvá směrem k Asii. Ve skutečnosti se toto těžiště nachází v Asii již poměrně dlouhou a jak naše vzájemné vztahy, tak i celkový přístup Evropské unie by tuto skutečnost měly odrážet.

ASEAN má skutečně jedinečný a inspirativní příběh. Spojuje rozmanité země, národy a kultury, propojené geograficky – a do určité míry i historicky – s cílem budovat institucionální architekturu, která podporuje stabilitu, prosperitu a růst a tam, kde je to možné, i mír, přičemž si uchovává realistický pohled na vlastní potenciál a limity.

Měli bychom usilovat o vytvoření skutečného rovnocenného partnerství, v němž mají obě strany co nabídnout. Dovolte mi vyzdvihnout tři oblasti, v nichž můžeme naši spolupráci dále posílit.

Zaprvé věříme v posilování našeho propojení bez rozdělování na jednotlivé bloky – v otevřenou, transparentní a udržitelnou spolupráci, která nevyžaduje volbu mezi jednotlivými partnery, ale buduje mosty.

Prioritou by mělo být posilování propojení ve všech jejích podobách – fyzické, v oblasti dopravy, stejně jako digitální konektivity, včetně kybernetické bezpečnosti a mezilidských vztahů. V tomto ohledu představuje iniciativa Global Gateway vlajkový projekt a důležitý rámec pro spolupráci a naše zapojení. Global Gateway není o rivalitě, ale o konektivitě.

Zadruhé vnímáme dodavatelské řetězce nikoli jako otázku nahrazování, nýbrž odolnosti a přirozené komplementarity. Evropská unie a ASEAN mohou společně pracovat na rozvoji bezpečného a diverzifikovaného řetězce, zejména ve strategických odvětvích, jako jsou kritické nerostné suroviny a vyspělé průmyslové obory.

Zkušenosti z nedávných krizí nám ukazují, že je třeba změnit naše dosavadní pojetí globalizace. Tato změna právě představuje příležitost pro spolupráci mezi EU a ASEAN.

Zatřetí máme zájem na pragmatickém multilateralismu, který přináší konkrétní výsledky – v oblasti obchodu, digitalizace, ochrany životního prostředí a přechodu na čistou energii – a to prostřednictvím kombinace efektivních standardů EU a pragmatického přístupu typického právě pro země ASEAN.

Dámy a pánové,

moje země, Česká republika, je ekonomikou orientovanou na vývoz. I nadále jsme pevně odhodláni podporovat otevřený obchod a prohlubovat spolupráci mezi EU a ASEAN, mimo jiné prostřednictvím iniciativ, jako je právě Global Gateway.

V tomto kontextu je Česká republika připravena přispět zejména v oblasti pokročilé výroby a modernizace průmyslu a podpořit naše partnery při jejich postupu v globálních hodnotových řetězcích.

Mohli bychom hovořit o mnoha dalších dimenzích našeho vztahu a velmi rychle by se ukázalo, jak komplexní a výjimečné toto partnerství ve skutečnosti je. Označit naše vztahy za komplexní strategické partnerství by nebylo přehnané, bylo by spíše potvrzením reality.

Proto upřímně doufám, že toto ministerské setkání zde v Bruneji bude odrazovým můstkem, který nás dovede k vyhlášení komplexního strategického partnerství mezi EU a ASEAN příští rok na summitu v Singapuru, konaném u příležitosti 50. výročí vztahů EU–ASEAN.

Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Petr Macinka

