Ministr Macinka: Spolupráce, která nevyžaduje volbu mezi partnery, ale buduje mosty

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,
ASEAN roste po celá desetiletí bezprecedentním tempem. Přesto je mnoho lidí stále překvapeno tím, že se těžiště globálního ekonomického rozvoje přesouvá směrem k Asii. Ve skutečnosti se toto těžiště nachází v Asii již poměrně dlouhou a jak naše vzájemné vztahy, tak i celkový přístup Evropské unie by tuto skutečnost měly odrážet.
ASEAN má skutečně jedinečný a inspirativní příběh. Spojuje rozmanité země, národy a kultury, propojené geograficky – a do určité míry i historicky – s cílem budovat institucionální architekturu, která podporuje stabilitu, prosperitu a růst a tam, kde je to možné, i mír, přičemž si uchovává realistický pohled na vlastní potenciál a limity.
Měli bychom usilovat o vytvoření skutečného rovnocenného partnerství, v němž mají obě strany co nabídnout. Dovolte mi vyzdvihnout tři oblasti, v nichž můžeme naši spolupráci dále posílit.
Zaprvé věříme v posilování našeho propojení bez rozdělování na jednotlivé bloky – v otevřenou, transparentní a udržitelnou spolupráci, která nevyžaduje volbu mezi jednotlivými partnery, ale buduje mosty.
Prioritou by mělo být posilování propojení ve všech jejích podobách – fyzické, v oblasti dopravy, stejně jako digitální konektivity, včetně kybernetické bezpečnosti a mezilidských vztahů. V tomto ohledu představuje iniciativa Global Gateway vlajkový projekt a důležitý rámec pro spolupráci a naše zapojení. Global Gateway není o rivalitě, ale o konektivitě.
Zadruhé vnímáme dodavatelské řetězce nikoli jako otázku nahrazování, nýbrž odolnosti a přirozené komplementarity. Evropská unie a ASEAN mohou společně pracovat na rozvoji bezpečného a diverzifikovaného řetězce, zejména ve strategických odvětvích, jako jsou kritické nerostné suroviny a vyspělé průmyslové obory.
Zkušenosti z nedávných krizí nám ukazují, že je třeba změnit naše dosavadní pojetí globalizace. Tato změna právě představuje příležitost pro spolupráci mezi EU a ASEAN.
Zatřetí máme zájem na pragmatickém multilateralismu, který přináší konkrétní výsledky – v oblasti obchodu, digitalizace, ochrany životního prostředí a přechodu na čistou energii – a to prostřednictvím kombinace efektivních standardů EU a pragmatického přístupu typického právě pro země ASEAN.
Dámy a pánové,
moje země, Česká republika, je ekonomikou orientovanou na vývoz. I nadále jsme pevně odhodláni podporovat otevřený obchod a prohlubovat spolupráci mezi EU a ASEAN, mimo jiné prostřednictvím iniciativ, jako je právě Global Gateway.
V tomto kontextu je Česká republika připravena přispět zejména v oblasti pokročilé výroby a modernizace průmyslu a podpořit naše partnery při jejich postupu v globálních hodnotových řetězcích.
Mohli bychom hovořit o mnoha dalších dimenzích našeho vztahu a velmi rychle by se ukázalo, jak komplexní a výjimečné toto partnerství ve skutečnosti je. Označit naše vztahy za komplexní strategické partnerství by nebylo přehnané, bylo by spíše potvrzením reality.
Proto upřímně doufám, že toto ministerské setkání zde v Bruneji bude odrazovým můstkem, který nás dovede k vyhlášení komplexního strategického partnerství mezi EU a ASEAN příští rok na summitu v Singapuru, konaném u příležitosti 50. výročí vztahů EU–ASEAN.
Děkuji vám za pozornost.
Mgr. Petr Macinka
