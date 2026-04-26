HZS ČR: Pálení čarodějnic. Zásady bezpečného rozdělávání ohně

Ze zákona o požární ochraně vyplývá povinnost fyzických i právnických osob počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pokud již k požáru dojde, je každý povinen učinit nezbytná opatření k zabránění jeho dalšímu šíření. Zákon zároveň jasně stanovuje, že vypalování porostů je zakázáno. Za porušení tohoto zákazu hrozí vysoké pokuty.
V souvislosti s pálením čarodějnic je důležité připomenout také pravidla týkající se spalování materiálu. Od března 2025 je pálení biologického odpadu zakázáno. Na otevřeném ohništi je možné spalovat pouze suchý, neznečištěný rostlinný materiál, například suché dřevo. Naopak spalování čerstvé trávy, listí nebo vlhkých větví je nepřípustné, a to zejména kvůli nadměrnému kouři a riziku nekontrolovatelného hoření. Tento odpad je nutné likvidovat jiným způsobem, například kompostováním, prostřednictvím sběrných nádob nebo ve sběrných dvorech.
Hasiči dále doporučují plánované pálení předem oznámit prostřednictvím webového portálu ZDE. Informace se tak dostane na operační a informační středisko hasičů, které může v případě oznámení požáru v dané lokalitě rychle ověřit, zda se jedná o skutečný požár, nebo o kontrolované pálení. Tím lze předejít zbytečným výjezdům jednotek.
Při samotném rozdělávání ohně je nutné dbát na základní bezpečnostní zásady. Ohniště by mělo být vhodně ohraničeno, ideálně nehořlavým materiálem, a v jeho okolí by se neměly nacházet žádné hořlavé látky ani materiál. Po celou dobu je nutné mít připravené prostředky k případnému hašení, například vodu, písek nebo zeminu. Oheň by nikdy neměl zůstat bez dozoru a místo je možné opustit až po jeho důkladném uhašení.
Zvláštní opatrnost je nutná také v blízkosti lesních porostů, kde je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň mimo vyhrazená místa, a to do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. V případě, že dojde k požáru a situaci není možné zvládnout vlastními silami, je nutné neprodleně volat tísňovou linku 150 nebo 112. Pokud dojde ke vznícení oděvu, je důležité nepanikařit, neutíkat a co nejrychleji si lehnout na zem a kutálením plameny uhasit.
Hasiči apelují na veřejnost, aby si tradiční oslavy užili bezpečně a s respektem k platným pravidlům. Stačí dodržovat základní zásady a příjemný večer se nezmění v nebezpečnou situaci.
