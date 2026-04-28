Trumpova „zlá žena“ nahání strach v Evropě

28.04.2026 14:43 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Sarah Rogersová, náměstkyně ministra zahraničí USA pro veřejnou diplomacii v administrativě Donalda Trumpa, se od svého zvolení v říjnu loňského roku stala jednou z nejvýraznějších a zároveň nejrozporuplnějších postav současné transatlantické politiky. Zatímco část evropské pravice ji vnímá jako odvážnou obhájkyni svobody projevu a kritičku liberálního establishmentu, její odpůrci ji označují za nebezpečný prvek zasahující do evropských demokracií. Rogersová totiž otevřeně podporuje konzervativní a protiimigrační proudy v zemích EU a ostře vystupuje proti regulaci internetu i politickým elitám napříč Evropou.

Foto: Repro X
Popisek: Sarah Rogersová

Rogersová vstoupila do politiky s poměrně klasickým zázemím, které zahrnuje studium na prestižních amerických univerzitách a úspěšnou právnickou kariéru v New Yorku. V právní praxi si vybudovala reputaci nekompromisní advokátky, která se nebojí ostrých střetů a dotahuje spory do krajních důsledků. Právě tato zkušenost se výrazně promítá i do jejího současného veřejného vystupování, které připomíná spíše soudní spor než diplomatickou debatu. Sama Rogersová zdůrazňuje, že pravda podle ní vzniká střetem silných argumentů, nikoliv kompromisem.

Její působení ve veřejné diplomacii se od začátku vyznačuje snahou oslovovat přímo občany jiných zemí, nikoliv pouze politické elity. Aktivně využívá sociální sítě a veřejná vystoupení, kde prezentuje své názory bez obvyklých diplomatických filtrů. Tento přístup jí umožnil rychle získat pozornost, ale zároveň vyvolal ostré reakce mezi evropskými politiky i veřejností. Kritici podle bruselského listu Politico upozorňují, že tímto stylem narušuje tradiční pravidla mezinárodních vztahů.

Rogersová se také opírá o širší síť kontaktů v konzervativním prostředí, včetně vazeb na americké i evropské politické aktéry. Její propojení s osobnostmi, jako byl například Charlie Kirk, jí pomohlo posílit vliv v ideologickém prostoru spojeném s hnutím MAGA. Díky tomu se stala důležitým hlasem v debatě o směřování Západu. Její role však zároveň posiluje obavy z politizace americké diplomacie.

Evropa jako ideologické bojiště

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

0%
98%
2%
hlasovalo: 3471 lidí
 Rogersová vnímá Evropu jako klíčový prostor, kde se rozhoduje o budoucnosti západních hodnot a politického uspořádání. Ve svých vystoupeních opakovaně kritizuje evropské vlády za omezování svobody projevu a za neschopnost reagovat na problémy spojené s migrací. Tento narativ nachází odezvu zejména u pravicových a národoveckých hnutí, která dlouhodobě upozorňují na podobné otázky. Rogersová tak vstupuje do již existujícího konfliktu a svým stylem jej dále vyostřuje. 

Během svých cest po Evropě navázala kontakty s řadou politických aktérů, kteří sdílejí její pohled na svět. Setkala se například s okruhem kolem maďarského premiéra Viktora Orbána nebo s britským politikem Nigelem Faragem. Tato setkání posilují její pozici jako prostředníka mezi americkou administrativou a evropskou pravicí. Zároveň ale vyvolávají kritiku ze strany evropských institucí.

Součástí její agendy je i podpora projektů zaměřených na digitální svobodu, které mají čelit regulaci internetu v Evropě. Rogersová argumentuje, že evropské zákony omezují nejen svobodu projevu, ale i americké technologické společnosti. Kritici však tvrdí, že tímto způsobem zasahuje do vnitřních pravidel evropského trhu a politiky. Spor o regulaci internetu se tak stává jedním z hlavních bodů napětí.

Podpora, kterou Rogersová mezi evropskými politiky získala, není zanedbatelná, protože její témata rezonují s částí evropské veřejnosti. Rostoucí obavy z migrace, kulturních změn i regulace prostoru veřejné debaty vytvářejí prostředí, ve kterém její argumenty nacházejí odezvu. Zároveň však existuje silná poptávka po regulaci dezinformací a ochraně veřejného prostoru. Evropská společnost tak zůstává v tomto ohledu hluboce rozdělená.

Kritika i obdiv evropských politiků

Reakce evropských politiků na Rogersovou jsou často velmi kritické a varují před narušováním tradičních diplomatických vztahů. Například švédský premiér Ulf Kristersson zdůraznil, že spojenci by měli spolupracovat, nikoliv se veřejně napadat. Podobné názory zaznívají i z diplomatických kruhů Evropské unie, kde je její styl vnímán jako destabilizující. Kritika se týká nejen obsahu jejích výroků, ale i samotné formy jejich prezentace.

Na druhé straně však Rogersová získává podporu mezi konzervativními komentátory a aktivisty, kteří ji považují za důležitý hlas v obraně svobody projevu. Pro tyto skupiny představuje důkaz, že jejich témata mají oporu i v nejvyšších patrech americké politiky. Tento rozpor mezi podporou a kritikou jen podtrhuje její polarizující charakter. Rogersová se tak stává symbolem širšího ideologického střetu.

Jak píše Politico, její vliv může v budoucnu dále růst, zejména v souvislosti s její nominací do čela organizace spojené s vysíláním Voice of America. Tato pozice jí umožňuje oslovovat široké publikum napříč Evropou i dalšími regiony. Zároveň však ještě více posílila obavy z politického vlivu americké administrativy. Otázkou zůstává, jakým směrem se její působení bude dále vyvíjet.

Rogersová se tak podle expertů stává symbolem proměny vztahů mezi Spojenými státy a Evropou. Její styl i obsah sdělení odrážejí hlubší napětí mezi různými pojetími demokracie, svobody a role státu. Pro jedny je nositelkou potřebné změny, pro druhé varováním před destabilizací. V každém případě platí, že její vliv na evropskou debatu bude pravděpodobně ještě sílit.

Zdroje:

https://www.politico.eu/article/donald-trump-voice-of-america-free-speech-crusader-maga-europe/

Článek obsahuje štítky

EU , konzervatismus , pravice , USA , svoboda slova , Trump , MAGA , Rogersová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobře, že lidé kolem Donalda Trumpa chtějí mít vliv i politiku v evropských zemích?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Svoboda slova

Svoboda projevu není “jen moci mluvit a psát”, ale moci říkat nepříjemné věci bez trestu. A to se vládě nelíbí. To jsou vaše slova. Ale nelžete si do kapsy? Vždyť omezování svobody slova začalo už za vás, když jste se skrze Foltýna pokoušeli o cenzuru, a pokud někdo řekl něco, co vám nebylo příjemné...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

