Trumpova „zlá žena“ nahání strach v Evropě

Rogersová vstoupila do politiky s poměrně klasickým zázemím, které zahrnuje studium na prestižních amerických univerzitách a úspěšnou právnickou kariéru v New Yorku. V právní praxi si vybudovala reputaci nekompromisní advokátky, která se nebojí ostrých střetů a dotahuje spory do krajních důsledků. Právě tato zkušenost se výrazně promítá i do jejího současného veřejného vystupování, které připomíná spíše soudní spor než diplomatickou debatu. Sama Rogersová zdůrazňuje, že pravda podle ní vzniká střetem silných argumentů, nikoliv kompromisem.
Její působení ve veřejné diplomacii se od začátku vyznačuje snahou oslovovat přímo občany jiných zemí, nikoliv pouze politické elity. Aktivně využívá sociální sítě a veřejná vystoupení, kde prezentuje své názory bez obvyklých diplomatických filtrů. Tento přístup jí umožnil rychle získat pozornost, ale zároveň vyvolal ostré reakce mezi evropskými politiky i veřejností. Kritici podle bruselského listu Politico upozorňují, že tímto stylem narušuje tradiční pravidla mezinárodních vztahů.
Rogersová se také opírá o širší síť kontaktů v konzervativním prostředí, včetně vazeb na americké i evropské politické aktéry. Její propojení s osobnostmi, jako byl například Charlie Kirk, jí pomohlo posílit vliv v ideologickém prostoru spojeném s hnutím MAGA. Díky tomu se stala důležitým hlasem v debatě o směřování Západu. Její role však zároveň posiluje obavy z politizace americké diplomacie.
Evropa jako ideologické bojiště
Během svých cest po Evropě navázala kontakty s řadou politických aktérů, kteří sdílejí její pohled na svět. Setkala se například s okruhem kolem maďarského premiéra Viktora Orbána nebo s britským politikem Nigelem Faragem. Tato setkání posilují její pozici jako prostředníka mezi americkou administrativou a evropskou pravicí. Zároveň ale vyvolávají kritiku ze strany evropských institucí.
Součástí její agendy je i podpora projektů zaměřených na digitální svobodu, které mají čelit regulaci internetu v Evropě. Rogersová argumentuje, že evropské zákony omezují nejen svobodu projevu, ale i americké technologické společnosti. Kritici však tvrdí, že tímto způsobem zasahuje do vnitřních pravidel evropského trhu a politiky. Spor o regulaci internetu se tak stává jedním z hlavních bodů napětí.
Podpora, kterou Rogersová mezi evropskými politiky získala, není zanedbatelná, protože její témata rezonují s částí evropské veřejnosti. Rostoucí obavy z migrace, kulturních změn i regulace prostoru veřejné debaty vytvářejí prostředí, ve kterém její argumenty nacházejí odezvu. Zároveň však existuje silná poptávka po regulaci dezinformací a ochraně veřejného prostoru. Evropská společnost tak zůstává v tomto ohledu hluboce rozdělená.
Kritika i obdiv evropských politiků
Reakce evropských politiků na Rogersovou jsou často velmi kritické a varují před narušováním tradičních diplomatických vztahů. Například švédský premiér Ulf Kristersson zdůraznil, že spojenci by měli spolupracovat, nikoliv se veřejně napadat. Podobné názory zaznívají i z diplomatických kruhů Evropské unie, kde je její styl vnímán jako destabilizující. Kritika se týká nejen obsahu jejích výroků, ale i samotné formy jejich prezentace.
Na druhé straně však Rogersová získává podporu mezi konzervativními komentátory a aktivisty, kteří ji považují za důležitý hlas v obraně svobody projevu. Pro tyto skupiny představuje důkaz, že jejich témata mají oporu i v nejvyšších patrech americké politiky. Tento rozpor mezi podporou a kritikou jen podtrhuje její polarizující charakter. Rogersová se tak stává symbolem širšího ideologického střetu.
Jak píše Politico, její vliv může v budoucnu dále růst, zejména v souvislosti s její nominací do čela organizace spojené s vysíláním Voice of America. Tato pozice jí umožňuje oslovovat široké publikum napříč Evropou i dalšími regiony. Zároveň však ještě více posílila obavy z politického vlivu americké administrativy. Otázkou zůstává, jakým směrem se její působení bude dále vyvíjet.
Rogersová se tak podle expertů stává symbolem proměny vztahů mezi Spojenými státy a Evropou. Její styl i obsah sdělení odrážejí hlubší napětí mezi různými pojetími demokracie, svobody a role státu. Pro jedny je nositelkou potřebné změny, pro druhé varováním před destabilizací. V každém případě platí, že její vliv na evropskou debatu bude pravděpodobně ještě sílit.
