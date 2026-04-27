„Cinklý rozhovor s Klempířem“ prý odhalil pravdu o ČT

28.04.2026 12:05 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Publicista Petr Holec, který sleduje dění kolem veřejnoprávní televize a rozhlasu, má za to, že se v Nedělní debatě ČT ukázalo, jak se věci v ČT mají. Moderátor Lukáš Dolanský prý vlastně odhalil pravdu. K situaci ve veřejnoprávních médiích se vyjádřila i bývalá poslankyně ANO Marcela Melková.

Foto: Repro ČT
Popisek: Moderátor ČT, Lukáš Dolanský

V Nedělní debatě ČT diskutoval o změně financování ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř s moderátorem Lukášem Dolanským. Ten hned na úvod poznamenal, že v pořadu nezastupuje Českou televizi. „Podle Kodexu České televize budu o České televizi mluvit ve třetí osobě. Zároveň očekáváte, že budu oponovat, což musím dělat podle Kodexu,“ uvedl moderátor s citací příslušného odstavce.

Na to Klempíř odvětil, že s tím počítá.

Bývalá poslankyně ANO Marcela Melková nad tímto vystoupením Lukáše Dolanského kroutila hlavou.

„Lukáš Dolanský vede s ministrem kultury Klempířem diskuzi o ČT, je zaměstnancem ČT a v této diskuzi prohlásil, že tam není za ČT? Pojďte mi to vysvětlit,“ požádala.

A zpochybnila, že by se nestrannost v debatě dala vyřešit tím, že moderátor bude o ČT mluvit ve třetí osobě.

„Víc zřetelněji a jasněji, než to udělal na začátku pořadu Lukáš Dolanský, to už vysvětlit nejde. Pokud tomu nerozumíte, chyba nebude na straně ČT…,“ vzkázal bývalé poslankyni redaktor brněnského zpravodajství ČT Šimon Švub.

„Tak vážený redaktore ČT Švube, placený i z mých peněz: pokud zaměstnanec vaší televize vede přímou diskuzi o jejím dalším fungování a tvrdí u toho, že bude stačit, že se o ČT bude vyjadřovat pouze ve 3. osobě, tak já tvrdím, že nic absurdnějšího jsem neslyšela. Osobně tohle prostě principiálně platit nechci. A ani vaše přidrzlé poznámky. Se s tím smiřte,“ vzkázala bývalá poslankyně. „Marcelka byla tohoto dne poněkud neklidná…“ reagoval redaktor.

Melková poznamenala, že jako bývalá členka Volebního výboru PSP ví, že chování Švuba je neetické.

 

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
3%
4%
4%
hlasovalo: 9782 lidí
Ke slovní přestřelce na serveru Gazetisto napsal pár slov i publicista Petr Holec.

„Česká televize bojuje o naše extra prachy a udělá pro ně fakt všechno. Naposled to v živém vysílání předvedl moderátor Lukáš Dolanský, když zkusil „správně“ cinknout rozhovor s ministrem kultury Otou Klempířem. Sám tak dal veřejnosti nechtěně odpověď, co na ČT nefunguje,“ napsal hned na úvod svého komentáře Petr Holec, který jedním dechem přirovnal Dolanského k pozici soudce, který se okamžitě postavil na jednu ze stran soudního sporu. Holec to podal tak, že soudce začal okamžitě hájit žalobce. Dolanský totiž Klempířovi sdělil, že systém koncesionářských poplatků funguje a tázal se ministra, proč ho tedy chce měnit. „To jako fakt!“ poznamenal k tomu Holec.

„Ano, systém funguje opravdu perfektně. Extra daně za obě státní média povinně platí i lidi bez televize a stejně tak ti, co ČT ani ČRo vůbec nesledují, protože jim úplně stačí videotvorba expremiéra Petra Fialy. Někteří podnikatelé obě média platí i dvakrát, jednou doma a potom ještě za firmu, to aby ČT i ČRo programově jen kvetly," doplnil obratem.

O výši koncesionářských poplatků přitom rozhodovali poslanci a pokud bude ČT placena ze státního rozpočtu, z rozpočtu, o kterém rozhoduje Poslanecká sněmovna, se vlastně mnoho nemění.

