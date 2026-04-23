Letiště Praha: U parkovacího domu PC COMFORT vznikne centrální nabíjecí místo pro elektrická vozidla

V bezprostřední blízkosti parkovacího domu PC COMFORT tak vznikne nová zóna se 17 nabíjecími body, které budou sloužit veřejnosti, taxi službám, autopůjčovnám i zaměstnancům letiště. Pražské letiště tímto krokem navazuje na diskuse, které vedlo s uvedenými cílovými skupinami a připravuje se na rostoucí poptávku po nabíjení elektromobilů.
Centrální nabíjecí hub nahradí stávající parkovací plochu vedle parkovacího domu PC COMFORT a bude dokončen přibližně za 9 měsíců. V nabíjecí zóně bude k dispozici rychlonabíjení, přičemž celkový instalovaný výkon dosáhne 1,6 MW. V závislosti na typu vozidla bude možné elektromobily výrazně dobít během přibližně 15 minut.
Jednotlivé nabíjecí body budou ve formě sloupků s nabíjecími kabely (tzv. výdejní stojan) čerpat výkon z výkonových kabinetů. Ty dynamicky distribuují dostupný výkon mezi jednotlivé výdejní stojany podle aktuální potřeby. Výrobcem nabíjecí technologie je finská společnost Kempower a dodávku a servis zajistí její český partner COM Electric s.r.o., který byl vybrán ve veřejném zadávacím řízení.
Energie potřebná pro nabíjení bude v budoucnu pocházet i z obnovitelných zdrojů, které letiště plánuje budovat, např. na střeše parkovacího domu PC COMFORT byla v minulém roce instalována FVE výrobna o výkonu 1,4 MWp.
Vjezd do nabíjecího hubu bude řízen závorovým systémem, který zajistí, aby byl prostor využíván výhradně vozidly přijíždějícími za účelem nabíjení. Součástí nové zóny bude rovněž vyhrazené parkování pro smluvní taxi službu, zázemí pro jejich řidiče a také oddělené zázemí pro ostatní uživatele nabíjecí infrastruktury.
