Letiště Praha: V Terminálu 2 je nově povoleno více tekutin v příručním zavazadle

Cestování z Letiště Václava Havla Praha bude opět o něco pohodlnější. Díky moderním CT rentgenům, které byly letos v květnu nasazeny v Terminálu 2 a na konci srpna úspěšně recertifikovány, dojde od 1. října 2025 k výraznému uvolnění pravidel pro přepravu tekutin na palubě letadel. Cestující z Terminálu 2 si budou nově moci vzít jednu nádobu s tekutinou nad 100 ml až do objemu 2 litrů na osobu, navíc k jednomu standardnímu litrovému sáčku s nádobami do 100 ml.
„V rámci aktuálních průzkumů se na vyšší spokojenosti cestujících při průchodu bezpečnostní kontrolou projevil v letních měsících už jen fakt, že nemusí od zavedení CT rentgenů v Terminálu 2 vyndávat z příručního zavazadla elektroniku ani tekutiny zvlášť. Nově také umožňujeme přepravu většího množství tekutin, což je významný krok vpřed,“ uvádí Martin Kučera, člen představenstva Letiště Praha zodpovědný za provoz a bezpečnost.
Jaká jsou nová pravidla?
Od 1. října 2025 se pravidla liší podle terminálu, ze kterého cestující odlétají:
- Terminál 1 (cestování mimo Schengenský prostor): Zůstává beze změn. Povoleny jsou pouze tekutiny do 100 ml v jednom průhledném litrovém sáčku. Tekutiny nad 100 ml nejsou povoleny.
- Terminál 2 (cestování v rámci Schengenského prostoru): Nově je povolena navíc 1 nádoba s tekutinou nad 100 ml do maximálního objemu 2 litrů na osobu (např. kosmetika, potraviny či nealkoholické a alkoholické nápoje) + nádoby do 100 ml v jednom průhledném litrovém sáčku. Na kontrolních stanovištích s CT rentgeny navíc není nutné vyndávat z příručního zavazadla elektroniku ani tekutiny.
Letiště Praha pořídilo v letošním roce 6 CT rentgenů v Terminálu 2 a v příštím roce plánuje pořízení dalších 2 těchto zařízení. Na ostatních stanovištích v Terminálu 2 s klasickými rentgeny je přeprava většího množství tekutin také povolena, ale cestující musí elektroniku a tekutiny nadále vyndávat z příručního zavazadla. Na tuto skutečnost jsou cestující vždy upozorněni prostřednictvím informační tabule nebo personálem bezpečnostní kontroly.
Proč jsou v jednotlivých terminálech odlišná pravidla?
Změna limitů tekutin je možná díky instalaci moderních CT rentgenů, které zvyšují jak bezpečnost, tak plynulost kontroly. Terminál 1 zatím touto technologií nedisponuje. V rámci plánované modernizace Letiště Václava Havla Praha se počítá s výstavbou centrální bezpečnostní kontroly také v tomto terminálu, a to obdobně, jak ji znají cestující z Terminálu 2. Letiště Praha rovněž připravuje modernizaci samotného Terminálu 2, kde v současnosti délka kontrolní tratě neumožňuje zavedení ještě většího objemu tekutin bez rizika zahlcení systému.
„Naším cílem je dlouhodobě analyzovat provoz a v případě pozitivních výsledků postupně povolovat další objem tekutin. Věříme ale, že i tato dílčí změna je pro cestující významným benefitem. Modernizace letiště je pro nás o to více potřeba, a to zejména pro vyšší komfort cestujících, které budou čekat moderní prostory s nejnovější technologií,“ doplňuje Martin Kučera.
Upozornění pro cestující
Letiště Praha upozorňuje, že pravidla přepravy tekutin se mohou lišit na různých letištích, a to v závislosti na dostupnosti moderní rentgenové technologie a prostorových možnostech. Doporučuje si proto vždy před cestou ověřit pravidla také pro letiště návratu.
Bez ohledu na výše uvedená omezení i nadále platí výjimky pro:
- dětskou stravu,
- speciální výživu,
- tekutiny z důvodu zdravotního stavu.
Pro odbavená zavazadla platí stále stejná pravidla. Letiště Praha připomíná několik základních z nich:
- Powerbanky, notebooky či elektronické cigarety patří vždy do příručního zavazadla.
- Drobnou elektroniku (např. zubní kartáčky a holicí strojky) je možné mít i v odbaveném zavazadle, ale musí být zajištěna proti samovolnému zapnutí. V opačném případě hrozí dodatečná kontrola nebo zpoždění letu.
- Zakázané předměty: Do žádného zavazadla nepatří hořlaviny, těkavé látky, zbraně, výbušniny apod.
Pro aktuální informace o bezpečnostních pravidlech a doporučeních navštivte, prosím, stránky ZDE.
autor: Tisková zpráva