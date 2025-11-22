V ODS hledají předsedu. Skopečka přemlouvali, nechtěl

Občanská demokratická strana se před lednovým volebním kongresem potýká s rostoucím napětím. Zatímco středočeská pobočka jednoznačně podporuje Martina Kupku jako kandidáta na předsednický post, kritici jako Radim Ivan obviňují vedení z elitářství a omezení demokratické debaty.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Skopeček

Středočeští občanští demokraté v sobotu na regionálním sněmu v Kutné Hoře nominovali jako kandidáta na šéfa ODS Martina Kupku, místopředsedu ODS a ministra dopravy v demisi. Kupka, který má podporu mnoha místních sdružení, tak upevnil svou pozici před lednovým kongresem, na němž bude o pozici lídra soutěžit s Radimem Ivanem a možná i s Martinem Kubou.

K budoucímu směřování ODS se Kupka vyjádřil: „Budeme opozicí ostrou.“ Strana má podle něj být plnokrevnou opozicí, která bude upozorňovat na chyby vlády. „Už teď se ukazuje, že jenom skládání vlády představuje spoustu problémů,“ soudí kandidát na předsedu ODS.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy v demisi
Stát by podle něj neměl zbytečně zasahovat do života lidí. „Chci ostře řezanou ODS, která ale bude schopná dobrými, praktickými řešeními pro běžné situace oslovit mnohem širší skupinu lidí,“ předestřel svou politickou vizi.

Je čas vrátit ODS modrou barvu

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček na sněmu obhájil pozici předsedy středočeské pobočky strany. Nominaci na celostátního lídra navzdory podpoře několika sdružení odmítl. „Chceme přijít se zajímavými programovými věcmi a jazykem, kterému budou rozumět ti noví voliči, a to je určitě úkol jak pro celostátní vedení ODS, tak pro náš region,“ prohlásil po svém znovuzvolení.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
Na sociální síti X dodal: „Děkuji za silnou podporu při volbě předsedy středočeské ODS. Beru to jako závazek pro další práci a komunikaci jasné, pravicové politiky. Je čas vrátit ODS modrou barvu.“

 

 

Místopředsedy středočeské ODS byli zvoleni Pavel Pavlík, Kateřina Jurigová, Jan Hofmann, Jakub Rejzek a Tomáš Šalamon.

Kongres pro všechny? Akorát že vůbec

V centrálním vedení ODS se však rozhořela ostrá hádka o formát lednového kongresu. Ostravský kandidát na předsedu Radim Ivan, místostarosta městské části v Ostravě a známý kritik stranické struktury, obvinil výkonnou radu z umělého omezování debaty. Podle Ivana má být politická diskuse naplánována až po volbách předsedy a prvního místopředsedy, což podle něj brání otevřené konfrontaci nápadů.

„Kongres pro všechny? Akorát že vůbec. Otevřeně jsme pojmenovali celou řadu problémů, které ODS má. Často jsme slyšeli, že si máme nechat kritiku ‚dovnitř‘, tedy že si máme vše vyříkat na kongresu. Výsledek? Jako obvykle. Výkonná rada ODS totiž rozhodla, že politická diskuse bude na programu lednového volebního kongresu až po volbách předsedy a 1. místopředsedy,“ napsal na síti X.

 

 

Nelíbí se mu ani vysoké poplatky za účast. Delegáti mají vydat pět tisíc korun, hosté dokonce sedm tisíc. Takový poplatek je podle Ivana šílený. „Pro některé regionální zástupce se tak i s ubytováním, dopravou a stravou můžeme bavit o částce až kolem neuvěřitelných 15 000 Kč za víkend,“ vypočítal politik.

Tohle podle něj není pro všechny, ale jen pro privilegované. „Smutné je, že od kandidátů do vedení ODS slyšíme proklamace o změnách a nutnosti reforem. Obě tato rozhodnutí však představují naprostý výsměch těmto slibům. Dosluhující předsednictvo a jeho aparát nám tím vzkazují: Chceme od vás ticho, klid a hezky zaplatit. A to ještě jen od některých, od námi vybraných. Přitom členové chtějí pravý opak,“ soudí Ivan.

Kongres má podle něj být o dialogu všech, kteří o něj stojí. „Na pódiu i v lobby. Při cestách po oblastních a regionálních sněmech všude cítím hlad po debatě, diskusi o programových i vnitřních prioritách pro další roky a po znovunastolení soutěže. Vyslyšet tuto touhu považuji za jednu z nejdůležitějších priorit své kandidatury na předsedu ODS. Chceme otevřenou ODS, která se nebojí diskuse, nových myšlenek a nových lidí. Protože jedině tak se můžeme posunout vpřed. Společně s každým, kdo ještě věří ve vnitřní demokracii a diskusi, navrhneme změnu programu kongresu tak, aby nejdůležitější volby v rámci ODS za poslední roky proběhly až po politické diskusi. A aby se jich mohlo účastnit co nejvíce řadových členů. Alespoň hned uvidíme, kdo to myslí s reformou strany vážně a kdo jen blbě kecá,“ uzavřel kandidát na předsedu ODS a místostarosta Ostrava Jih.

Členové rady však Ivanovu interpretaci ostře odmítají. „Není to kongres jen pro privilegované. Každý člen se může stát delegátem, nikomu se v tom, aby se o post delegáta ucházel, nebrání. Neviděl bych to tak, jak to Radim Ivan popisuje,“ uvedl zástupce Olomouckého kraje a poslanec Petr Sokol.

„Bez schválení programu není možné jednání kongresu zahájit. Hlasování o programu proto logicky proběhne ještě před volbami vedení,“ sdělil mluvčí ODS Jakub Skyva. Kandidáti na předsedu budou podle něj grilováni a program se může měnit.

Ivan plánuje navrhnout změnu programu, aby volba předsedy strany následovala až po politické diskuzi. Tuto variantu podporuje i předseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra.

Ostravský politik Ivan je svou kritikou poměrů ve straně známý. Po prohře Spolu ve volbách do Sněmovny se pustil do ODS za to, že v ní vládne „strejcokracie“, která mladým členům neumožňuje stoupat v hierarchii.

Jeho kampaň může mobilizovat nespokojené členy. Před lednovým kongresem tak ODS čeká test, zda se dokáže sjednotit kolem jasné vize, nebo zda se názorové trhliny uvnitř strany prohloubí.

Ministr Kupka: První z devatera nových dálničních úseků je otevřen
Pravda o ODS zevnitř. Vlivný člen vypustil bombu
Kupka (ODS): Pro lepší komunikaci spustíme ODS TV – náš vlastní mediální prostor
Kupka (ODS): Odstranění symbolu solidarity s Ukrajinou. Silný signál

 

autor: Naďa Borská

