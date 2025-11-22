Kubisková (Výzva): Volební zázrak v kauze IKEM, policie vyšetří praktiky Fialova poradce

22.11.2025 18:05 | Monitoring

Jak to všechno najednou jde! Stačilo, aby ODS nevyhrála volby, a ledy se náhle hnuly.

Kubisková (Výzva): Volební zázrak v kauze IKEM, policie vyšetří praktiky Fialova poradce
Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

Policie bude vyšetřovat praktiky Fialova poradce. Několik měsíců po volbách tu máme první povolební „ZÁZRAK“. A to právě v kauze IKEM, na kterou jsem upozorňovala. Po mém minulém příspěvku na toto téma se ozvali i někteří poslanci ODS, kteří se mnou polemizovali a nesouhlasili, že by se ODS chovala jako organizovaná zločinecká skupina a nitky vedly až k premiéru Fialovi.

Jak víme z smsky ministra Válka, Fiala tlačil skrze svého poradce Netuku na Válka a management IKEM, aby zprovoznili penězovod špinavých peněz z IKEM pro ODS. Proto, aby zatlačili na tehdejší management, využili šíbři z ODS GIBS, která spadá přímo pod Fialu, a obvinili manažery IKEM z vydírání Netuky.

Tato kauza se dnes jeví jako účelová likvidace nepohodlných osob a má znaky obdobné kriminalizace, jakou kmotři ODS likvidovali svědky okolo kauzy jízdenek DPP. Druhou větví mafiánského přístupu Netuky a cinknutých zakázek se donedávna policie vůbec nezabývala. Ta také nese znaky klasické kmotrovské práce ODS. Najdete zde offshore strukturu s dceřinou českou firmou, která dodává předražený materiál do IKEM.

Stačil však „zázrak“ ve formě volební prohry ODS, a policie začíná konat. Pokud bude opravdu důsledná a podaří se jí objasnit případ stejně jako v Dozimetru, mohlo by být horko nejen Netukovi, ale i Petru Fialovi, a mohli bychom narazit také na černé financování ODS z peněz ze zmanipulovaných zakázek.

Nebylo by to nic, čemu bych se divila. Případ IKEM je výkladní skříní organizovaného zločinu. Tunelování nemocnice s účelovou likvidací nepohodlného managementu pomocí GIBS a premiéra Fialy jasně ukazuje nezměněné praktiky ODS od kmotrovských dob a ovlivňování orgánů činných v trestním řízení ze strany ODS a jejích kmotrů.

Takové praktiky musí v politice skončit! Jsem si velmi dobře vědoma nebezpečnosti této mafie pro naši zemi, proto jsem se také rozhodla založit stranu VÝZVA 2025. Abych se pokusila spojit slušné lidi, kteří takové věci nechtějí tolerovat. Chcete se přidat? Přihlaste se ZDE.

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
Psali jsme:

Kubisková (Výzva): Prodej Kratomu omezen!
Kubisková (Výzva): Smutné a nedůstojné loučení vlády Petra Fialy
Kubisková (Výzva): Další hříšník a padlá "hvězda" z ODS
Kubisková (Výzva): Razie ve VZP - kdo ponese odpovědnost?!

Zdroje:

https://www.vyzva2025.cz/inpage/registracni-formular/

Článek byl převzat z Profilu Ing. Karolína Kubisková

autor: PV

