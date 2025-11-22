Schillerová na víkend: A ten stejný pan Jurečka teď pláče, že má málo peněz

Hnutí ANO, SPD a Motoristé navrhli pětileté zmrazení platů vrcholových politiků už od 1. ledna 2026. Marian Jurečka (KDU-ČSL), vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí v demisi, se však k návrhu vyjadřuje kriticky, zejména vůči zrychlenému legislativnímu procesu.
Návrh má zabránit automatickému růstu platů o přibližně 5 % podle stávajícího zákona. Jurečka sám dříve navrhoval omezení meziročního růstu platů na maximálně 5 %, což Sněmovna schválila letos v lednu, ale nastupující koalice toto považuje za nedostatečné a prosazuje úplné zmrazení.
Ing. Marian Jurečka
Tento postoj zopakoval i v souvislosti s podáním návrhu do Sněmovny. Zkritizoval možnost urychleného postupu a zároveň hnutí ANO vyzval, aby řešilo platy politiků kumulujících funkce.
Budoucí ministryně chce, aby si poslanci utáhli opasky
Jurečkova slova nadzvedla poslankyni a pravděpodobnou členku příští vlády Andreje Babiše Alenu Schillerovou (ANO). Na svém facebookovém účtu napsala: „Vážení přátelé, ten stejný pán, který přišel se snížením valorizace penzí. Ten stejný pán, který obhajoval zrušení školkovného a snížení odpočtu na manžela a manželku, ten stejný pán, který letos v červnu zamítl zvýšit příspěvek na péči pro seniory a postižené, teď pláče, že má sám málo peněz. Víte, o koho se jedná? Předpokládám, že ano. To vaše hlasy ho sesadily z židle ministra práce a sociálních věcí a on se teď bude muset spokojit s polovičním platem prostého poslance. Tedy spokojit… Co to říkám? Nebyl by to pan M. J., kdyby se ještě na poslední chvíli neporval o své peníze.“
Dále vysvětluje, že ANO navrhlo zmrazení platů politiků na pět let, a to ve zrychleném jednání, aby začalo platit už od 1. ledna 2026. „Naše úvaha je jednoduchá. Fialova vláda dopustila největší pád životní úrovně obyvatelstva v dějinách, zatímco si sama celou tu dobu přidávala. Je čas konečně projevit trochu slušnosti a utáhnout opasky i ve Sněmovní ulici. Když se zemi nedaří, její vedení si extra odměny nezaslouží. Reakce? Pan M. J. nezklamal: ‚Nejsme připraveni vznikající populisticko-extremistické vládě pomáhat.‘ Přeloženo do češtiny: ‚Nenechám si sáhnout na svou pětitisícovku.‘ Konečně se pan Jurečka ukázal jako bojovník za zvyšování životní úrovně. Tedy té jeho,“ vysvětluje Schillerová.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Politička dále uvádí: „Chápu, že poslancům Fialovy ex-vlády nejde jen o obživu, ale je to i politický tah. Bez podpory jejich poslaneckých klubů není zrychlené projednání možné a zákon nevstoupí v platnost tak, aby zmrazil politikům platy už příští rok. Oni pak budou moct říkat, že jsme nesplnili slib voličům. Já říkám, omyl, pane M. J. a spol. My sliby plníme. Když nám nepomůžete teď, uděláme to bez vaší pomoci příští rok. Času a hlasů na to budeme mít dostatek. Zmrazíme platy nám všem, kdo sedáme v poslaneckých lavicích. Protože, opakuji znova, je to základní slušnost vůči národu. Krásný víkend, přátelé, a pořádně se zahřejte.“
autor: Naďa Borská