Schillerová na víkend: A ten stejný pan Jurečka teď pláče, že má málo peněz

22.11.2025 17:17 | Monitoring

„Fialova vláda dopustila největší pád životní úrovně obyvatelstva v dějinách, zatímco si sama celou tu dobu přidávala. Je čas konečně projevit trochu slušnosti a utáhnout opasky i ve Sněmovní ulici. Když se zemi nedaří, její vedení si extra odměny nezaslouží,“ tvrdí poslankyně a pravděpodobně i budoucí ministryně Alena Schillerová (ANO).

Schillerová na víkend: A ten stejný pan Jurečka teď pláče, že má málo peněz
Foto: Archiv AS
Popisek: Alena Schillerová (ANO)

Hnutí ANO, SPD a Motoristé navrhli pětileté zmrazení platů vrcholových politiků už od 1. ledna 2026. Marian Jurečka (KDU-ČSL), vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí v demisi, se však k návrhu vyjadřuje kriticky, zejména vůči zrychlenému legislativnímu procesu.

Návrh má zabránit automatickému růstu platů o přibližně 5 % podle stávajícího zákona. Jurečka sám dříve navrhoval omezení meziročního růstu platů na maximálně 5 %, což Sněmovna schválila letos v lednu, ale nastupující koalice toto považuje za nedostatečné a prosazuje úplné zmrazení.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • místopředseda vlády v demisi
Jurečka na tiskové konferenci prohlásil, že nechce, aby se návrh ve Sněmovně projednával zrychleně. „Jestli to chce hnutí ANO udělat, mají na to většinu. Já je potom vyzývám, ať opravdu se podívají na tento problém, který je v neprospěch občanů,“ řekl vicepremiér v demisi. Poslance hnutí ANO označil za mistry v kumulování funkcí.
 

Tento postoj zopakoval i v souvislosti s podáním návrhu do Sněmovny. Zkritizoval možnost urychleného postupu a zároveň hnutí ANO vyzval, aby řešilo platy politiků kumulujících funkce.

Budoucí ministryně chce, aby si poslanci utáhli opasky

Jurečkova slova nadzvedla poslankyni a pravděpodobnou členku příští vlády Andreje Babiše Alenu Schillerovou (ANO). Na svém facebookovém účtu napsala: „Vážení přátelé, ten stejný pán, který přišel se snížením valorizace penzí. Ten stejný pán, který obhajoval zrušení školkovného a snížení odpočtu na manžela a manželku, ten stejný pán, který letos v červnu zamítl zvýšit příspěvek na péči pro seniory a postižené, teď pláče, že má sám málo peněz. Víte, o koho se jedná? Předpokládám, že ano. To vaše hlasy ho sesadily z židle ministra práce a sociálních věcí a on se teď bude muset spokojit s polovičním platem prostého poslance. Tedy spokojit… Co to říkám? Nebyl by to pan M. J., kdyby se ještě na poslední chvíli neporval o své peníze.“

Dále vysvětluje, že ANO navrhlo zmrazení platů politiků na pět let, a to ve zrychleném jednání, aby začalo platit už od 1. ledna 2026. „Naše úvaha je jednoduchá. Fialova vláda dopustila největší pád životní úrovně obyvatelstva v dějinách, zatímco si sama celou tu dobu přidávala. Je čas konečně projevit trochu slušnosti a utáhnout opasky i ve Sněmovní ulici. Když se zemi nedaří, její vedení si extra odměny nezaslouží. Reakce? Pan M. J. nezklamal: ‚Nejsme připraveni vznikající populisticko-extremistické vládě pomáhat.‘ Přeloženo do češtiny: ‚Nenechám si sáhnout na svou pětitisícovku.‘ Konečně se pan Jurečka ukázal jako bojovník za zvyšování životní úrovně. Tedy té jeho,“ vysvětluje Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Politička dále uvádí: „Chápu, že poslancům Fialovy ex-vlády nejde jen o obživu, ale je to i politický tah. Bez podpory jejich poslaneckých klubů není zrychlené projednání možné a zákon nevstoupí v platnost tak, aby zmrazil politikům platy už příští rok. Oni pak budou moct říkat, že jsme nesplnili slib voličům. Já říkám, omyl, pane M. J. a spol. My sliby plníme. Když nám nepomůžete teď, uděláme to bez vaší pomoci příští rok. Času a hlasů na to budeme mít dostatek. Zmrazíme platy nám všem, kdo sedáme v poslaneckých lavicích. Protože, opakuji znova, je to základní slušnost vůči národu. Krásný víkend, přátelé, a pořádně se zahřejte.“

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/ano-spd-a-motoriste-podepsali-navrh-na-zmrazeni-platu-politiku-367341

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-ano-spd-a-motoriste-chteji-zmrazit-platy-politiku-od-ledna-na-pet-let-292026

Článek obsahuje štítky

Jurečka , platy , poslanci , zmrazení , Schillerová

autor: Naďa Borská

