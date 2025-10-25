Letiště Praha: Zimní letový řád nabídne 127 destinací a meziroční růst o více než 12 procent

26.10.2025 11:27 | Tisková zpráva

Cestující se mohou těšit na bohatou zimní nabídku letů z Letiště Václava Havla Praha.

Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

Zimní letový řád, který je platný od 26. října 2025 do 28. března 2026, přináší 15 nových destinací, 12 nově operujících dopravců a meziroční navýšení sedačkové kapacity o více než 12 %. Z Prahy tak bude možné létat do celkem 127 destinací po celém světě se 66 leteckými společnostmi.

Kromě atraktivních evropských měst přibylo i několik exotických cílů a oblíbených destinací pro zimní dovolenou či víkendové poznávací pobyty. Mezi novinkami oproti zimní provozní sezóně 2024/2025 jsou například Ammán (Ryanair), Abú Dhabí (Etihad Airways), Bejrút (Eurowings), Bordeaux (easyJet, Volotea), Cork (Aer Lingus), Marrákeš (Eurowings), Šardžá (Air Arabia), Toulouse (Smartwings) či Jasy, Jerevan a Skopje (Wizz Air). Nové charterové lety doplní nabídku například o Maledivy, Maskat či Šarm aš-Šajch. Na více než 20 pravidelných linkách dojde také k navýšení počtu týdenních frekvencí. Jedná se například o Atény, Dublin, Rejkjavík, Paříž, Katánie, Kodaň nebo Málaga.

„Cestování už dávno není jen záležitostí letní sezóny. Zimní měsíce se stávají stále populárnějším obdobím pro dovolené Čechů v zahraničí, ale i pro návštěvy zahraničních turistů v Praze. Očekáváme, že během letošní zimní sezóny odbavíme více než 6,4 milionu cestujících. Zimní letový řád přináší rekordní nabídku destinací a zároveň výrazný nárůst kapacity, a to o více než dvanáct procent,“ uvádí Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Smartwings s největším nárůstem nabídky přímých letů

Významným tahounem nárůstu nabízené sedačkové kapacity v zimní sezóně na Letišti Václava Havla Praha je letecká společnost Smartwings, která meziročně navyšuje kapacitu o více než 260 tisíc sedaček. V zimním letovém řádu nabídne nová spojení například do Bruselu, Bukurešti, Bilbaa, Porta, Barcelony či Říma, a zároveň zvýší frekvenci letů na oblíbených linkách do Málagy, Madridu či Paříže.

V zimní sezóně 2025/2026 se v Praze představí i noví dopravci – například Air Arabia (Šardžá), AJet (Istanbul/SAW), Animawings (Bukurešť) a zároveň i dopravci, kteří zahájili provoz do Prahy již v letní sezóně - Asiana Airlines (Tchaj-pej), Condor (Frankfurt) nebo Etihad Airways (Abú Dhabí). Celkem se z Prahy v průběhu zimy uskuteční přes 45 tisíc letů, tedy o 12 % pohybů více než v loňské zimní sezóně.

Shrnutí zimního letového řádu 2025/2026:

  • Počet destinací: 127
  • Počet dopravců: 66
  • Meziroční nárůst sedačkové kapacity: +12,6 %
  • Meziroční nárůst počtu letů: +12,2 %
  • Počet nových destinací: 15
  • Počet nových dopravců: 12

TOP 5 měst dle kapacity:
Londýn, Paříž, Amsterdam, Dubaj, Istanbul

TOP 5 měst dle týdenních frekvencí:
Londýn (až 11× denně), Paříž (až 9× denně), Amsterdam (až 7× denně), Frankfurt (až 7× denně), Tel Aviv (až 5× denně)

TOP 5 zemí dle počtu destinací:
Británie (14), Španělsko (12), Itálie (11), Francie (9), Turecko (5)

TOP 5 dopravců dle nabízené sedačkové kapacity:
Ryanair, Smartwings, easyJet , Wizz Air, KLM

Potvrzené novinky pro letní sezónu 2026

Rozvoj nových linek bude pokračovat také v nadcházející letní sezóně. Od května 2026 přibude nová linka American Airlines do Filadelfie, easyJet začne létat do Newcastlu a letecké společnosti Etihad Airways, China Airlines a Air Canada navýší frekvence svých letů z Prahy do Abú Dhabí, Tchaj-peje a Toronta.

