Liberec: Infocentrum znovu potvrzuje kvalitu svých služeb

22.01.2026 10:46 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Městské informační centrum Liberec i v roce 2025 obhájilo prestižní certifikát Péče o kvalitu. Zaměstnanci infocentra úspěšně absolvovali odborná školení a e-learningové kurzy, které potvrzují jejich profesionalitu a důraz na kvalitní služby pro veřejnost.

Foto: liberecky-kraj.cz
Popisek: Liberec

Certifikát Q – Pečujeme o kvalitu uděluje agentura CzechTourism ve spolupráci s profesními organizacemi cestovního ruchu. Značka vychází z evropských standardů kvality a odpovědného podnikání a je zárukou spolehlivosti, vstřícného přístupu a péče o návštěvníky.

Informační centrum Liberec je členem Asociace turistických informačních center ČR a držitelem certifikace TIC v kategorii B. Získání certifikátu Péče o kvalitu je tak dalším potvrzením vysoké úrovně poskytovaných služeb.

„Je to důkaz, že se dlouhodobě snažíme nabízet veřejnosti profesionální, spolehlivé a kvalitní služby,“ říká vedoucí oddělení cestovního ruchu Zuzana Kotrmanová.

Článek obsahuje štítky

kraj Liberecký , Liberec

