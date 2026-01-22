Liberec: Infocentrum znovu potvrzuje kvalitu svých služeb

Certifikát Q – Pečujeme o kvalitu uděluje agentura CzechTourism ve spolupráci s profesními organizacemi cestovního ruchu. Značka vychází z evropských standardů kvality a odpovědného podnikání a je zárukou spolehlivosti, vstřícného přístupu a péče o návštěvníky.
Informační centrum Liberec je členem Asociace turistických informačních center ČR a držitelem certifikace TIC v kategorii B. Získání certifikátu Péče o kvalitu je tak dalším potvrzením vysoké úrovně poskytovaných služeb.
„Je to důkaz, že se dlouhodobě snažíme nabízet veřejnosti profesionální, spolehlivé a kvalitní služby,“ říká vedoucí oddělení cestovního ruchu Zuzana Kotrmanová.
