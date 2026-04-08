Liberecký kraj: Vyhlídka z mrakodrapu nabízí netradiční pohled z výšky téměř 80 metrů

08.04.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od 7. dubna 2026 je vyhlídka opět přístupná veřejnosti. Otevřena bude po celé letní období, přibližně do konce září.

S příchodem jara tak přichází ideální příležitost zažít jedinečný výhled na novou náplavku z netradiční perspektivy. Z výšky téměř 80 metrů se ale nenaskýtá pohled jen na náplavku. Návštěvníci si mohou vychutnat také panorama celého centra Liberce i okolních hor a kopců.

Otevřeno bude v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:30 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Odpolední zavírací časy jsou přizpůsobeny tak, aby návštěvníci stihli budovu opustit ještě před uzavřením recepce.

Na recepci se lze informovat o přístupu na vyhlídku, přepravě páternosterem nebo si vyzvednout turistické razítko či vizitky. Letošní letní sezóna tak slibuje nejen příjemné počasí, ale i nevšední zážitek z výšky libereckého mrakodrapu.

