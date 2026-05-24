Kaprálová (PRO): Oběť se nemůže omlouvat tyranovi

26.05.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Foto: PRO
Popisek: Eva Kaprálová

Proč??? Proboha proč!?

Přátelé, musím se s Vámi podělit o dojmy z protestu proti hlouposti, zaprodanosti a neúctě určité části našeho národa. Neviděla jsem jen demonstraci. Viděla jsem paměť.

Viděla jsem staré lidi, kteří sotva šli. Opírali se o hole, každý krok je stál sílu, horké slunce jim spalovalo tváře… a přesto přišli. Ne proto, že by chtěli křičet. Ne proto, že by toužili po nenávisti. Ale proto, že některé vzpomínky člověk neumlčí.

Některé bolesti, strachy, křivdy se dědí z rodičů na děti.

Možná už mají slabé nohy. Možná se jim třesou ruce. Ale pořád v sobě nesou obrazy svého dětství. Vzpomínky na okupaci, na strach rodičů, na šeptání za zataženými závěsy, na jména, která se doma vyslovovala potichu. A dnes stáli na rozpáleném náměstí, protože cítili, že kdyby nepřišli, zradili by vlastní minulost. Své mrtvé. Své rodiče. Sami sebe.

A já jsem si uvědomila jednu věc. Dějiny nejsou kapitola v učebnici. Dějiny někdy stojí vedle vás, opřené o hůl, zadýchané, unavené… a přesto hrdé.

Bylo v tom něco nesmírně lidského a bolestně dojemného. Protože člověk může zestárnout. Může mu ubývat sil. Ale některé vzpomínky v něm hoří až do posledního dechu.

Ne…slovo „usmíření“ takto podané, stalo se žhavým uhlíkem pro mnohé z nich…pro mnohé z nás.

Dávno jsme na útrapy, které našim předkům způsobil německý národ, zapomněli…umíme žít vedle nich, aniž bychom jim projevovali nenávist...přesto právem s jistou obezřetností a obavou. Už to je od nás navýsost šlechetné.

Ale nikdo nemá právo po nás chtít, abychom se tyranovi za cokoli omlouvali! Nikdo nemá právo žádat po oběti, aby se za cokoli omlouvala svému trýzniteli.

Ti, kteří toto žádají, kteří toto činí…jsou obyčejnou politickou špínou, která musí být po dalších volbách dokonale odstraněna.

A to nejenom ti, kteří zradu konají…ale i ti, kteří nekonají, mlčí, vyčkávají…

Úctu si zaslouží všichni, kteří dnes přijeli do Brna svojí přítomností sdělit, že některé dějinné události se nezapomínají…že některé dějinné události nesmí upadnout v zapomnění…

Děkuji všem hrdým Čechům, Moravanům a Slezanům, kterým není lhostejná historie našeho národa...kterým není lhostejný jeho osud...

Eva Kaprálová, PRO - Právo Respekt Odbornost

Mgr. Eva Kaprálová, MBA

  • PRO
  • krajská zastupitelka
