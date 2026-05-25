Bartoš (Piráti): Babiš otevřel debatu o prodeji Explosie

Když chcete plnit závazky vůči NATO, máte dvě možnosti: budovat vlastní obranné kapacity, nebo je prodat a tvářit se, že jste problém vyřešili. Andrej Babiš otevřel debatu o prodeji Explosie – strategické firmy, která vyrábí výbušniny a střeliviny, právě ve chvíli, kdy evrospke země posilují svou obranyschopnost. Argument? Získat peníze na obranu.
Jenže bezpečnost státu není položka, co jen tak můžete hodit do košíku. Obranná politika není jednorázový výprodej strategického majetku, ale dlouhodobá investice do toho, aby Česká republika byla připravená i za deset let.
