Školáky vyděsily dotazy na sebepoškozování. Plaga akci zastavil

Plaga zastavil testování žáků pátých a devátých tříd základních škol poté, co se kolem projektu zvedla vlna kritiky. Školy upozorňovaly na technické problémy při online vyplňování testů, rodičům pak vadily některé otázky týkající se osobního života dětí. Kritika směřovala především k dotazníkové části zaměřené na psychickou pohodu žáků a rodinné zázemí.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Podle Asociace ředitelů základních škol ČR testování od začátku provázely technické i organizační potíže. V prvním týdnu se některé školy nemohly připojit do systému, docházelo k výpadkům a část testových úloh se nezobrazovala správně. Školy proto musely hledat náhradní termíny, což je podle asociace v závěru školního roku organizačně náročné.
Plaga: Selhala komunikace směrem k rodičům i školám
Ministr školství po jednání s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem uvedl, že hlavním problémem nebyl samotný sběr dat, ale způsob, jakým byl projekt vysvětlen veřejnosti. „Co se ale nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k rodičům, školám a samotným dětem. Pokud to šetření má být relevantní a ku prospěchu dětí, pak není možné, aby nebylo vysvětleno, proč se data sbírají a aby o tom rodiče neměli informace dopředu,“ řekl Plaga.
ČT24 už předtím uvedla, že Plaga kvůli testování zmiňoval technické, obsahové i termínové problémy a byl připraven testování přerušit nebo úplně zastavit.
Rodiče pobouřily otázky o psychice i osobním životě
Největší kritiku vyvolala závěrečná část dotazníků. CNN Prima NEWS upozornila například na otázku spojenou s myšlenkami, že by dítěti bylo lépe, kdyby nežilo nebo si ublížilo. Některé školy kvůli citlivým otázkám testy pozastavily.
Dotazy týkaly mimo jiné osobních pocitů, duševního zdraví, sebevražedných myšlenek, vybavení domácnosti nebo vzdělání a profese rodičů.
Školní inspekce se omluvila
Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal následně připustil, že stát komunikaci nezvládl. Podle něj byly podobné otázky použity už v minulých letech, letos se ale ukázalo, že je potřeba celý projekt mnohem podrobněji vysvětlovat. „V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit cíl a účel sběru dat. To z naší strany neproběhlo dostatečně a chtěl bych se za to školám, rodičům i žákům omluvit,“ uvedl Zatloukal.
Dodal, že Česká školní inspekce nyní problémy analyzuje, aby se podobná situace neopakovala.
Ředitelé škol: Data ano, ale ne takhle
Asociace ředitelů základních škol ČR uvedla, že podporuje ověřování výsledků vzdělávání i získávání relevantních dat o českém školství. Současně ale upozornila, že podobné projekty musí být kvalitně připravené a srozumitelně vysvětlené školám i rodičům. „Taková šetření však musí být odborně, technicky i organizačně kvalitně připravena, transparentně komunikována vůči školám i rodičům a nesmějí školám přinášet zbytečné komplikace,“ uvedla asociace.
