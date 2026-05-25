Zaorálek (SOCDEM): Petr Pavel pouze mlčí?

26.05.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakcím či nereakcím prezidenta Pavla k vandalismu stran sjezdu Sudetoněmeckého lansmanšaftu v Brně.

Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Takže prezident Petr Pavel bude ke krvavým rukám Edvarda Beneše jenom mlčet?

1. Když se v Brně polévají ruce Benešovy sochy rudou barvou krve a z prezidenta republiky, který stál proti Hitlerovi, se dělá „český nácek“, tak současný prezident Petr Pavel pouze mlčí?

2. To už jsme tak daleko, že se v českém veřejném prostoru nechutně útočí na Beneše – toho Beneše, na kterého s takovou nenávistí vyřvával Adolf Hitler a kterého soustavně démonizovala nacistická propaganda?

3. Toho Beneše, kterého měl Sudetoněmecký landsmanšaft vždy za úhlavního nepřítele a zločince?

4. Nebo už mediální agendu v této zemi píše šéf sudetských Nemců Bernd Posselt, který nám drze doporučil, že komu se to nelíbí, tak si máme zajet někam na chalupu a dát si pivo?

5. Kdo jiný než český prezident by měl hájit český stát proti sudetoněmeckému výkladu, který odsun vždy účelově odděloval od druhé světové války a vykresloval jej jako projev české nenávisti vůči německé menšině, údajně v roli nevinného obětního beránka?

6. Výkladu, který dlouhodobě zpochybňoval právní kontinuitu českého státu a prezidenta Beneše označoval za pachatele genocidy, tedy za stejného zločince, jakým byli Hitler či Stalin.

7. K čemu jsou ústavní činitelé, kteří nedokážou hájit vlastní stát a nepřipustí hanobení jeho historických představitelů?

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
