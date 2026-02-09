Pikora (Motoristé): Minulý týden ve sněmovně - festival ztraceného času

09.02.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě

Pikora (Motoristé): Minulý týden ve sněmovně - festival ztraceného času
Foto: Motoristé sobě
Popisek: Vladimír Pikora (Motoristé sobě)

Týden, který měl patřit práci ve výborech (tj. detailní rozebírání zákonů lidí, kteří mají k tématu co říct), nám opozice přepsala na dvoudenní maraton hlasování o nedůvěře vládě. A to je ten typ hlasování, u kterého prostě musíte být.

  • Úterý: 11:00 › 23:00
  • Středa: 9:00 › cca 20:30

Ministři nastoupení, poslanci nastoupení, výbory stojí, zákony se odkládají… a podle propočtů nás tahle zbytečná „sranda“ vyšla asi na 8 milionů Kč.

Výsledek? Vláda opět důvěru získala. Překvapení asi takové, že je v únoru zima. A upřímně, čekal někdo, že se zničehonic někde objeví chybějící hlasy pro opozici? Kde by ty hlasy vzali? Proč by to někdo dělal?

A teď otázka, která mě pálí: Proč jsou jednání o ničem tak nekonečná? Mám pocit, že protože je v sále kamera a z pultíku se dá točit obsah – a Sněmovna se pak snadno mění v divadlo pro sociální sítě. Když nemáš co nového říct, aspoň bude video.

Co myslíte vy, má být Sněmovna spíš práce, nebo show?

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

  • AUTO
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

sněmovna , nedůvěra , Pikora , motoristé

