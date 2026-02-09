Pikora (Motoristé): Minulý týden ve sněmovně - festival ztraceného času

Týden, který měl patřit práci ve výborech (tj. detailní rozebírání zákonů lidí, kteří mají k tématu co říct), nám opozice přepsala na dvoudenní maraton hlasování o nedůvěře vládě. A to je ten typ hlasování, u kterého prostě musíte být.
- Úterý: 11:00 › 23:00
- Středa: 9:00 › cca 20:30
Ministři nastoupení, poslanci nastoupení, výbory stojí, zákony se odkládají… a podle propočtů nás tahle zbytečná „sranda“ vyšla asi na 8 milionů Kč.
Výsledek? Vláda opět důvěru získala. Překvapení asi takové, že je v únoru zima. A upřímně, čekal někdo, že se zničehonic někde objeví chybějící hlasy pro opozici? Kde by ty hlasy vzali? Proč by to někdo dělal?
A teď otázka, která mě pálí: Proč jsou jednání o ničem tak nekonečná? Mám pocit, že protože je v sále kamera a z pultíku se dá točit obsah – a Sněmovna se pak snadno mění v divadlo pro sociální sítě. Když nemáš co nového říct, aspoň bude video.
Co myslíte vy, má být Sněmovna spíš práce, nebo show?
