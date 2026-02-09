Atentát na ruského generála: Rusko viní i Poláky

09.02.2026 10:40 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru pro televizní kanál NTV sdělil, že se Rusové nechystají zaútočit na Evropu, ale bude-li to nutné, jsou připraveni tvrdě odpovědět. Rusové viní Ukrajince z útoku na generála tajné služby FSB. V útoku mohlo být údajně zapojeno i Polsko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přišel se zásadním sdělením.

Atentát na ruského generála: Rusko viní i Poláky
Foto: Repro Youtube
Popisek: Dům v Kyjevě zasažený při útoku

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov televizi NTV sdělil, že Rusko se nechystá útočit na Evropu, ale tvrdě odpoví na cokoli, na co bude třeba odpovědět.

„Neútočíme na žádnou část Evropy. Nemáme k tomu absolutně žádný důvod. Ale pokud se Evropa rozhodne zrealizovat své hrozby a připravit se na válku proti nám a začne útočit na Rusko, prezident uvedl, že z naší strany neproběhne speciální vojenská operace, ale totální vojenská reakce se všemi dostupnými vojenskými prostředky v souladu s doktrinálními dokumenty k této záležitosti,“ řekl v rozhovoru pro televizní kanál NTV.

Lavrovovo sdělení převzala i státní agentura TASS.

Ruský prezident Vladimir Putin na své tiskové konferenci na konci roku, v prosinci 2025, prohlásil, že Rusko není ve válce se Západem, ale že je to Západ, kdo bojuje proti Rusku rukama ukrajinských nacionalistů.

Ve stejné době přišla americká televize Sky News s informací, že Rusové nadále viní Ukrajinu z útoku na jednoho z nejvyšších velitelů ruské FSB – generála Vladimira Alexejeva. Ukrajinci zopakovali, že s útokem nemají nic společného, ale Rusové si trvají na svém.

Rusko uvádí, že podezřelý střelec, ruský občan ukrajinského původu, byl po vydání z Dubaje vyslýchán. Vyslechnut byl také podezřelý komplic, přičemž FSB uvedla, že oba muži „přiznali svou vinu“ a poskytli podrobnosti o střelbě, která byla „spáchána jménem Bezpečnostní služby Ukrajiny“.

FSB také tvrdí, že na náboru střelce se podílela polská tajná služba. Na podporu svého tvrzení však nepředložila žádné důkazy. A zatímco Ukrajina své zapojení do atentátu několikrát popřela, polská strana na vyslovená podezření zatím vůbec nereagovala.

S dalším zásadním sdělením přišel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Oznámil, že Ukrajina v roce 2026 otevře v Evropě, včetně pobaltských a severoevropských zemí, deset center pro vývoz zbraní.

V Německu poběží výroba dronů.

„V polovině února se v Německu dočkáme výroby našich dronů. Dostanu první dron. Jedná se o plně funkční výrobní linku. Ve Velké Británii už podobné výrobní linky běží. Podle výrobní technologie vyvinuté na Ukrajině,“ napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram.

Jeho vyjádření převzal i server Kyiv Independent.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

