Atentát na ruského generála: Rusko viní i Poláky

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Neútočíme na žádnou část Evropy. Nemáme k tomu absolutně žádný důvod. Ale pokud se Evropa rozhodne zrealizovat své hrozby a připravit se na válku proti nám a začne útočit na Rusko, prezident uvedl, že z naší strany neproběhne speciální vojenská operace, ale totální vojenská reakce se všemi dostupnými vojenskými prostředky v souladu s doktrinálními dokumenty k této záležitosti,“ řekl v rozhovoru pro televizní kanál NTV.
Lavrovovo sdělení převzala i státní agentura TASS.
Ruský prezident Vladimir Putin na své tiskové konferenci na konci roku, v prosinci 2025, prohlásil, že Rusko není ve válce se Západem, ale že je to Západ, kdo bojuje proti Rusku rukama ukrajinských nacionalistů.
Ve stejné době přišla americká televize Sky News s informací, že Rusové nadále viní Ukrajinu z útoku na jednoho z nejvyšších velitelů ruské FSB – generála Vladimira Alexejeva. Ukrajinci zopakovali, že s útokem nemají nic společného, ale Rusové si trvají na svém.
Rusko uvádí, že podezřelý střelec, ruský občan ukrajinského původu, byl po vydání z Dubaje vyslýchán. Vyslechnut byl také podezřelý komplic, přičemž FSB uvedla, že oba muži „přiznali svou vinu“ a poskytli podrobnosti o střelbě, která byla „spáchána jménem Bezpečnostní služby Ukrajiny“.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
S dalším zásadním sdělením přišel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Oznámil, že Ukrajina v roce 2026 otevře v Evropě, včetně pobaltských a severoevropských zemí, deset center pro vývoz zbraní.
V Německu poběží výroba dronů.
„V polovině února se v Německu dočkáme výroby našich dronů. Dostanu první dron. Jedná se o plně funkční výrobní linku. Ve Velké Británii už podobné výrobní linky běží. Podle výrobní technologie vyvinuté na Ukrajině,“ napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram.
Jeho vyjádření převzal i server Kyiv Independent.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.