Jenže ministr zahraničí Ukrajiny Andrij Sybiha teď otevřeně přiznává, že existuje jen jediný člověk, který reálně dokáže ukončit válku na Ukrajině. Jmenuje se Donald Trump. Podle agentury Reuters Sybiha vyjádřil naději, že mírové rozhovory naberou na obrátkách.
„Pouze Trump může zastavit válku,“ řekl Sybiha agentuře Reuters ve své kanceláři v Kyjevě, nedaleko řeky Dněpr.
Ukrajina chce urychlit úsilí o ukončení čtyřleté války a využít dynamiky v rozhovorech zprostředkovaných USA dříve, než vstoupí do hry další faktory, jako je kampaň pro listopadové volby do Kongresu USA, uvedl v rozhovoru ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, v pátek agentuře Reuters sdělily, že ukrajinští a američtí představitelé diskutovali o harmonogramu, který zahrnoval návrh dohody s Ruskem do března a referendum o ní na Ukrajině spolu s volbami v květnu.
USA, uvedl Sybiha, potvrdily Ukrajině, že jsou připraveny ratifikovat bezpečnostní záruky v Kongresu. Ale už teď je prý jasné, že americké jednotky na Ukrajině nebudou. „Osobně v této fázi nevěřím v žádnou bezpečnostní infrastrukturu bez Američanů,“ řekl jasně ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. „Musíme si je udržet co nejblíž u sebe – a oni na tom již pracují. To je obrovský, obrovský úspěch,“ dodal.
Sybiha také uvedl, že některé další země kromě Británie a Francie, které se již zavázaly veřejně, potvrdily svou připravenost vyslat vojáky na Ukrajinu jako odstrašující sílu. Ale odmítl je jmenovat.
Kromě „přítomnosti vojáků v terénu“ by podle Sybihy měl existovat mechanismus podobný článku pět aliance NATO, který klasifikuje útok na jeden členský stát jako útok na všechny.
Jenže tady je třeba dodat, že server Politico získal informaci, že kupříkladu Finové varují před tím, aby Ukrajina dostala závazky podobné článku 5 Washingtonské smlouvy o NATO. Finové se obávají, že pokud Ukrajinci dostanou záruky podobné článku 5, může to oslabit celé NATO. Může to oslabit jeho odstrašující sílu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v této souvislosti obrátil na celý svět. Vyzval svět, aby „nezavíral oči“ před zintenzivňujícími se ruskými útoky na ukrajinská města a kritickou infrastrukturu.
Zelenskyj v neděli uvedl, že Rusko v uplynulém týdnu na Ukrajinu vypustilo více než 2 000 útočných dronů, 1 200 naváděných leteckých bomb a 116 raket. „Téměř každý den útočí na energetická zařízení, logistickou infrastrukturu a obytné budovy. A to se děje i v době, kdy probíhá diplomatické úsilí o mír,“ uvedl prezident v příspěvku na sociálních sítích.
Russia launched more than 2,000 attack drones, 1,200 guided aerial bombs, and 116 missiles of various types at our cities and villages in just this past week. Almost every day, they strike energy facilities, logistics infrastructure, and residential buildings. And this is… pic.twitter.com/e9A31t9Ub2— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 8, 2026
Společnost Ukrenergo, provozovatel státní rozvodné sítě, 8. února uvedla, že ukrajinský energetický systém je i nadále pod silným tlakem. Jaderné elektrárny byly částečně odpojeny od rozvodné sítě po masivním útoku Ruska na kritickou infrastrukturu Ukrajiny v noci na 7. února. Jedna z nejhorších situací je v Kyjevě, kde mají obyvatelé už několik dní elektřinu jen asi 2 hodiny denně.
Server Kyiv Independent upozornil, že i v noci na 9. února Rusové spustili další vlnu útoků jak proti Kyjevu, tak proti Oděse a dalším městům. Nad Ukrajinu znovu letěly drony i balistické rakety.
