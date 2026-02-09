Koudelka (Trikolora): Politická integrace

Pro většinové volby senátní a prezidentské se mohou vytvořit dva velké politické bloky.

Koudelka (Trikolora): Politická integrace
Postfialovský blok reprezentantů politiky namyšlených elit. Politiky, která nás lehce zaprodá cizím zájmům v Bruselu či kdekoliv jinde. Politiky morálního pokrytectví, jehož příkladem je maskot opozice, dříve komunistický rozvědčík a NATObijec Petr Pavel, který se překabátil v horlivého stoupence NATO. A kdyby zítra doletěli Marťani, ujali se moci a nechali ho ve funkci, nepřekvapilo by mne, kdyby vyznával marťanský politický systém jako ten nejlepší. Proti tomu stojí vládní strany. I ony jsou vedeny k vytvoření velkého politického bloku.

U velkých bloků je problém, že každý máme jinou politickou představu toho nejlepšího pro stát. To může rozdělovat. Naopak nás může spojovat vědomí toho, co nechceme:

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 32028 lidí

  1. Nechceme být bruselským protektorátem.
  2. Nechceme ztratit svobodu slova včetně různých názorů na cizí války, které nejsou válkami našimi.
  3. Nechceme se podřídit názoru pražských českotelevizních redaktorů a je nám jedno, o čem mele Česká televize v nedělní poledne.
  4. Nechceme být za blbce a slepě následovat kecy švédské Gréty o konci světa. Nevěříme zelenému údělu, odmítáme likvidaci průmyslu a nesmyslné zdražování energie. Vidíme hloupost bruselské komise, která těmto bludům podléhá a podílí se na obrovském okrádání nás všech ve prospěch několika málo zbohatlíků, žijících z dotací na podporu zeleného šíleného snu o předělání světa.
  5. Nechceme návrat sociálního inženýrství, regulované ekonomiky a omezování práv člověka.

Prostě odmítáme návrat ke komunismu, jen jinak pojmenovanému. To stačí na politické partnerství a volební integraci. Jsou před námi volby senátní a prezidentské, volby většinové. Petr Pavel a Miloš Vystrčil ukazují, že vyhrát volby poslanců nestačí. Postfialovské síly mají prezidenta, Senát a Ústavní soud. Volební politická integrace a společní kandidáti vládních stran ve volbě senátorů i prezidenta mají smysl.

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Mohly by v příštích volbách stát proti sobě dva velké politické bloky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
