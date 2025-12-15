Globalizovaná intifáda. Židovské organizace promluvily o útoku v Austrálii

15.12.2025 14:20 | Zprávy

Teroristický útok na oslavy chanuky na Bondi Beach, při němž zahynulo nejméně 15 lidí, je podle analytika Justina Amlera tragickým vyústěním ignorovaných varování židovské komunity po masakru Hamásu ze 7. října 2023. Australská vláda podle něj dlouhodobě podcenila narůstající antisemitismus. Útok odsoudil i vysoký newyorský rabín Schmaya Krinsky a vyzval vlády k převzetí odpovědnosti.

Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: antisemitismus

„Selhání australské federální vlády a orgánů po celé zemi brát vážně obavy židovské komunity – komunity, která v reálném čase sleduje rostoucí nebezpečí této nenávisti – přispělo k radikalizaci, která vedla k tomuto vražednému teroristickému útoku na australské půdě,“ kritizuje australský novinář a analytik v radě pro australsko-izraelské a židovské záležitosti, Justin Amler, nečinnost australské vlády ve svém komentáři pro Sky News Australia.

Při teroristickém útoku během oslav chanuky na Bondi Beach zahynulo nejméně 15 lidí. Amler útok označuje za jeden z nejhorších útoků v dějinách Austrálie i nejtemnější den pro australskou židovskou komunitu.

Podle Amlera byl útok předvídatelný. Židovská komunita podle něj dlouhodobě upozorňovala úřady na rostoucí antisemitismus a extremismus, zejména po útocích Hamásu ze 7. října 2023. Od té doby se v Austrálii podle něj objevily nenávistné projevy, výhrůžky, graffiti, vandalismus na židovském majetku, útoky na synagogy a fyzické násilí vůči Židům. To vše bez dostatečné reakce státu.

„Právě kvůli těmto neustálým neúspěchům se mnoho členů australské židovské komunity v posledních dvou letech cítilo opuštěných a izolovaných. Tento pocit se ještě prohloubil, zejména když australská vláda zaujala velmi kritický a nespravedlivý postoj vůči Izraeli, který bojoval proti stejnému typu teroristických sil, jaké jsme viděli v Bondi,“ píše Amler a upozorňuje, že paralely s útokem ze 7. října nelze ignorovat.

„Stejně jako byli zavražděni Židé oslavující židovský svátek, byli zavražděni i Izraelci oslavující židovský svátek,“ tvrdí Amler, podle kterého je útok důsledkem tzv. globalizace intifády, kterou chápe jako násilnou ideologii zaměřenou na zastrašování Židů a potlačení jejich identity a náboženského života.

Útok odsoudil také vysoký newyorský rabín Schmaya Krinsky z ústředí Chabad-Lubavitch World Headquarters v New Yorku. „Zrádný teroristický útok“ podle něj odráží klima, ve kterém nenávist k Židům přerůstá v násilí. Této dnešní realitě je dle jeho názoru třeba čelit.

„Jsme zdrceni a zarmouceni barbarským teroristickým útokem na veřejnou oslavu chanuky v australském Sydney v první noc chanuky,“ uvedl v prohlášení rabín.

V prohlášení vyjádřil zármutek nad teroristickým útokem a vyzval vlády a bezpečnostní složky k převzetí odpovědnosti.

„Vyzýváme vlády a orgány činné v trestním řízení, aby převzaly odpovědnost a posílily bezpečnost kolem židovských institucí a veřejných shromáždění, zejména během chanuky, kdy je židovský život vyjádřen otevřeně a viditelně,“ uvedl rabín.

autor: Alena Kratochvílová

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Co myslíte tím zvláštním statusem pro Ukrajinu?

A myslíte, že vzhledem k prokazatelné korupci na Ukrajině je správné ji nějakým způsobem začleňovat do EU? Upřímně já nevěřím tomu, že pokud by byla v EU, že by to vytvořilo nějakou oponu pro Rusko. Proč by taky mělo? Myslíte, že kdyby třeba Ukrajina byla už teď v EU, že by ji snad Rusko nenapadlo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

