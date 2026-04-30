MHMP: Alarmující stav pseudohistorických vozidel v centru Prahy

Právě na ně se zaměřily nedávné kontroly, které prokázaly jejich katastrofální technický stav, kdy 25 z 31 kontrolovaných aut mělo technickou závadu. Zjištěny však byly i nedostatky týkající se dodržování zákonných povinností při provozování taxislužby vyplývajících ze zákona o silniční dopravě. Hlavní město plánuje v obdobných kontrolách pokračovat.
Speciální kontrolní akce zaměřená na vozidla pseudoveteránů se znovu uskutečnila v polovině letošního dubna v centru hlavního města. Pod názvem pseudoveterán jsou veřejností označována vozidla, která na první pohled vypadají jako historické vozy. Často připomínají repliky vozů Alfa Romeo nebo Mercedes ze 20. či 30. let 20. století, ale ve skutečnosti se jedná o novodobé napodobeniny postavené na moderních podvozcích. Mnoho těchto vozidel přitom nesplňuje bezpečnostní standardy pro provoz na pozemních komunikacích.
Akce organizované Magistrátem hl. m. Prahy se účastnily týmy specialistů z řad kontrolorů odboru dopravy, dále policistů z Krajského ředitelství Policie ČR a Dopravního inspektorátu OŘ Praha I a specializované skupiny TAXI Městské policie hl. m. Prahy nebo inspektorů mobilních hlídek Inspekce silniční dopravy (INSID). Samotná kontrolní akce byla koordinována tak, že kontrolní týmy byly operativně nasazeny na několika místech centra Prahy současně tak, aby byla minimalizována možnost úniku informací o aktuálním silničním dohledu. Zaměřena byla prioritně na kontrolu technického stavu provozovaných napodobenin historických vozidel a dále na kontrolu dodržování pravidel stanovených právními předpisy pro provozování taxislužby.
Kontroloři nakonec v rámci aktuální akce zkontrolovali celkem 31 vozidel, z nichž 25 mělo závadu na technickém stavu. Ve všech případech se jednalo o vážné závady, které ovlivňují provozní vlastnosti a ohrožují bezpečnost chodců, cestujících a ostatních účastníků silničního provozu. Proto byla těmto technicky nezpůsobilým vozidlům omezena technická způsobilost na 30 dní, během nichž musí být závady odstraněny a dále provedena opakovaná technická prohlídka na STK.
Jednalo se nejčastěji o závady osvětlovacích zařízení, elektrického systému, nehomologované díly, nepovolené úpravy, výčnělky, ostré hrany na karoserii, blatnících, zrcátkách nebo jiných vnějších částech vozidel, koroze nosných částí karoserie nebo podvozku apod. Kromě omezení technické způsobilosti bylo 10 řidičů projednáno příkazem na místě a ve 4 případech bylo předáno porušení zákona k provedení přestupkového řízení.
Z hlediska dodržování podmínek pro provozování taxislužby byla naprostá většina kontrolovaných vozidel vybavena příslušnou evidenční nálepkou vozidla taxislužby a řidiči byli držiteli oprávnění řidiče taxislužby. Přesto byly zjištěny závažné nedostatky z hlediska dodržování zákona o silniční dopravě, konkrétně nedodržení všech zákonných podmínek týkajících se např. smluvních vztahů uzavíraných v rámci přepravy mezi dopravcem a zákazníky. V oblasti taxislužby bylo 6 řidičů projednáno příkazem na místě a v 9 případech bude porušení zákona o silniční dopravě předáno k provedení přestupkového řízení.
Magistrát hl. m. Prahy plánuje pokračovat v kontrolní činnosti zaměřené na tento specifický segment dopravy i v následujících měsících počínající turistické sezóny.
