MHMP: Děti v hostitelské péči ukazují svůj svět prostřednictvím fotografie

Představuje svět očima dětí z dětských domovů, které díky hostitelské péči zažívají, jaké to je, když jim konkrétní dospělý věnuje svůj čas, zájem a blízkost. Venkovní instalace bude na Mariánském náměstí v Praze 1 přístupná veřejnosti zdarma do 26. října 2025.
„Silná komunita se pozná podle toho, že dokáže postavit most i k těm nejzranitelnějším. Tato výstava připomíná, že děti z dětských domovů nesmějí zůstat stranou. Díky hostitelům mohou zakoušet blízkost, která jim dává pocit jistoty a místo v naší společnosti. Jsem ráda, že hlavní město Praha může podpořit iniciativu, která otevírá těmto dětem cestu k plnohodnotnějšímu životu,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija.
Výstava představuje fotografie osmi dětí ve věku od šesti do sedmnácti let, které jsou zapojené do hostitelské péče. Dostaly jednorázové fotoaparáty a samy rozhodly, co chtějí zachytit. Na snímcích se objevují společné výlety i zdánlivě všední situace – jídlo na talíři, křeček v dlani, květina na stole. Fotografie doplňují příběhy inspirované skutečnými osudy dětí z ústavní péče, které dokreslují zásadní význam osobního vztahu s hostitelem. Venkovní instalace bude na Mariánském náměstí přístupná Pražanům i návštěvníkům metropole zdarma až do 26. října 2025.
„Hostitelská péče otevírá dětem cestu k obyčejným zážitkům. Pro nás je to jen večeře u stolu nebo procházka se psem, ale pro děti z dětského domova to může být chvíle, na kterou budou vzpomínat celý život. Nemají rodinná alba, ani moc vzpomínek, k nimž by se mohly vracet, a hostitelé jim je vlastně začínají tvořit. Tyhle okamžiky jim dávají jistotu, že na ně někdo čeká a má je rád takové, jaké jsou. A to je to nejcennější,“ uvádí u příležitosti vernisáže zakladatelka Nadačního fondu SPOLUŽIVOT Tereza Šindlerová.
Tento vizuální počin je součástí celorepublikové kampaně nazvané I málo má moc, která má oslovit nové zájemce o hostitelskou péči a ukázat, že i malá investice času ze strany dospělého poskytne dítěti z dětského domova oporu, která může rozhodnout o jeho nadějnější budoucnosti.
Na výsledné podobě výstavy se podílel fotograf a kurátor František Ortmann, který ze snímků pořízených dětmi vybral ty s nejsilnější výpovědní silou. „Pro mě jako fotografa to byla úplně jiná zkušenost. Moje role byla dát pohledu dětí rámec a vybrat záběry, které nejvíc promlouvají. Fotografie nejsou technicky dokonalé, ale právě to jim dodává výjimečnost. Jsou syrové, osobní a zachycují věci, které bychom my možná přehlédli. Pro děti ale mají své kouzlo, protože jsou spojeny s někým, kdo s nimi chce být,“ dodává Františk Ortmann.
Nadační fond SPOLUŽIVOT propojuje děti z dětských domovů se zájemci o hostitelskou péči. Vznikl v roce 2024 z iniciativy Terezy Šindlerové, která má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi z dětských domovů i s hostitelstvím. SPOLUŽIVOT se zaměřuje na vytváření pevných a podpůrných vazeb mezi dětmi a jejich hostiteli, čímž přispívá k tomu, aby děti měly možnost zažít běžné rodinné vztahy mimo prostředí ústavní péče. Nadační fond spolupracuje s více než 500 zájemci o hostitelskou péči a stále vítá nové. Více informací je k dispozici na webu ZDE.
