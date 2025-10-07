MHMP: Děti v hostitelské péči ukazují svůj svět prostřednictvím fotografie

07.10.2025 19:15 | Tisková zpráva

Nadační fond SPOLUŽIVOT ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy slavnostně zahájil výstavu, nazvanou Co vidím já.

MHMP: Děti v hostitelské péči ukazují svůj svět prostřednictvím fotografie
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do budovy Nové radnice, sídla pražského magistrátu

Představuje svět očima dětí z dětských domovů, které díky hostitelské péči zažívají, jaké to je, když jim konkrétní dospělý věnuje svůj čas, zájem a blízkost. Venkovní instalace bude na Mariánském náměstí v Praze 1 přístupná veřejnosti zdarma do 26. října 2025.

„Silná komunita se pozná podle toho, že dokáže postavit most i k těm nejzranitelnějším. Tato výstava připomíná, že děti z dětských domovů nesmějí zůstat stranou. Díky hostitelům mohou zakoušet blízkost, která jim dává pocit jistoty a místo v naší společnosti. Jsem ráda, že hlavní město Praha může podpořit iniciativu, která otevírá těmto dětem cestu k plnohodnotnějšímu životu,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Výstava představuje fotografie osmi dětí ve věku od šesti do sedmnácti let, které jsou zapojené do hostitelské péče. Dostaly jednorázové fotoaparáty a samy rozhodly, co chtějí zachytit. Na snímcích se objevují společné výlety i zdánlivě všední situace – jídlo na talíři, křeček v dlani, květina na stole. Fotografie doplňují příběhy inspirované skutečnými osudy dětí z ústavní péče, které dokreslují zásadní význam osobního vztahu s hostitelem. Venkovní instalace bude na Mariánském náměstí přístupná Pražanům i návštěvníkům metropole zdarma až do 26. října 2025.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
79%
11%
4%
hlasovalo: 5108 lidí

„Hostitelská péče otevírá dětem cestu k obyčejným zážitkům. Pro nás je to jen večeře u stolu nebo procházka se psem, ale pro děti z dětského domova to může být chvíle, na kterou budou vzpomínat celý život. Nemají rodinná alba, ani moc vzpomínek, k nimž by se mohly vracet, a hostitelé jim je vlastně začínají tvořit. Tyhle okamžiky jim dávají jistotu, že na ně někdo čeká a má je rád takové, jaké jsou. A to je to nejcennější,“ uvádí u příležitosti vernisáže zakladatelka Nadačního fondu SPOLUŽIVOT Tereza Šindlerová.

Tento vizuální počin je součástí celorepublikové kampaně nazvané I málo má moc, která má oslovit nové zájemce o hostitelskou péči a ukázat, že i malá investice času ze strany dospělého poskytne dítěti z dětského domova oporu, která může rozhodnout o jeho nadějnější budoucnosti.

Na výsledné podobě výstavy se podílel fotograf a kurátor František Ortmann, který ze snímků pořízených dětmi vybral ty s nejsilnější výpovědní silou. „Pro mě jako fotografa to byla úplně jiná zkušenost. Moje role byla dát pohledu dětí rámec a vybrat záběry, které nejvíc promlouvají. Fotografie nejsou technicky dokonalé, ale právě to jim dodává výjimečnost. Jsou syrové, osobní a zachycují věci, které bychom my možná přehlédli. Pro děti ale mají své kouzlo, protože jsou spojeny s někým, kdo s nimi chce být,“ dodává Františk Ortmann.

Nadační fond SPOLUŽIVOT propojuje děti z dětských domovů se zájemci o hostitelskou péči. Vznikl v roce 2024 z iniciativy Terezy Šindlerové, která má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi z dětských domovů i s hostitelstvím. SPOLUŽIVOT se zaměřuje na vytváření pevných a podpůrných vazeb mezi dětmi a jejich hostiteli, čímž přispívá k tomu, aby děti měly možnost zažít běžné rodinné vztahy mimo prostředí ústavní péče. Nadační fond spolupracuje s více než 500 zájemci o hostitelskou péči a stále vítá nové. Více informací je k dispozici na webu ZDE.

Psali jsme:

MHMP: Vláda schválila předpoklady pro převod pozemků v Letňanech na hlavní město
MHMP: Pražský inovační management byl oceněn hlavní cenou na konferenci Smart Life Week 2025
MHMP: Praha obnoví ulici K Lesíku ve Štěrboholech
MHMP: Praha zveřejnila přehled nájmů komerčních prostor

 

Zdroje:

https://spoluzivot.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

děti , fotografie , Praha , výstava , dd , TZ , nadace , MHMP

autor: Tisková zpráva

MUDr. Ivo Trešl byl položen dotaz

Dezinformace

Pane Trešle, dobrý den. Viděl jsem vás na těchto stránkách a podle odpovědí, co jsem četl, působíte rozumně i jako sympaťák. Mám na vás dotaz, který se sice netýká medicíny, ale jako politik se dozajista věnujete i dalším tématům. Zajímá mě, co si jako člen STAN myslíte o boji proti dezinformacím, c...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MHMP: Děti v hostitelské péči ukazují svůj svět prostřednictvím fotografie

19:15 MHMP: Děti v hostitelské péči ukazují svůj svět prostřednictvím fotografie

Nadační fond SPOLUŽIVOT ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy slavnostně zahájil výstavu, nazvano…