MHMP: Hlavní město v majetkové směně získá koupaliště Stírka výměnou za pozemky pro Pražský okruh

21.09.2025 7:16 | Tisková zpráva

Praha se dohodla s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na majetkové směně, při které město získá koupaliště Stírka v Praze 8 výměnou za pozemky pro Pražský okruh východně od Prahy. Směna pozemků bude rozdělena do dvou etap. První etapu, jež zahrnuje koupaliště Stírka, v minulém týdnu schválilo pražské zastupitelstvo.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Nové radnice, sídla pražského magistrátu

„Jsem rád, že jsme úspěšně završili dlouholetou snahu Prahy 8 i hlavního města Prahy získat koupaliště Stírka. Nyní máme záruku, že koupaliště bude dlouhodobě sloužit místním i dalším Pražanům,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Celkový rozdíl směňovaných pozemků v první etapě činí více než 15 milionů korun, které Praha vyplatí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ve druhé etapě směny následně Praha získá pozemky pod komunikacemi a zeleň v katastrálních územích Slivenec, Lochkov, Bubeneč, Troja, Ruzyně, Vokovice, Braník, Jinonice, Vysočany, Lahovice, Kobylisy a Běchovice.  

