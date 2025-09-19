MHMP: Hlavní město v majetkové směně získá koupaliště Stírka výměnou za pozemky pro Pražský okruh

„Jsem rád, že jsme úspěšně završili dlouholetou snahu Prahy 8 i hlavního města Prahy získat koupaliště Stírka. Nyní máme záruku, že koupaliště bude dlouhodobě sloužit místním i dalším Pražanům,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Celkový rozdíl směňovaných pozemků v první etapě činí více než 15 milionů korun, které Praha vyplatí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ve druhé etapě směny následně Praha získá pozemky pod komunikacemi a zeleň v katastrálních územích Slivenec, Lochkov, Bubeneč, Troja, Ruzyně, Vokovice, Braník, Jinonice, Vysočany, Lahovice, Kobylisy a Běchovice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva