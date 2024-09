MHMP: Hlavní město v pátek dopoledne uzavřelo vrata na Čertovce

Z důvodu aktualizovaných předpovědí počasí hlavní město v pátek uzavřelo vrata na Čertovce. Vrata se uzavřela ve spolupráci s Povodím Vltavy od 10:00 hodin. Komise na svém zasedání potvrdila, že veškeré složky jsou připraveny operativně zahájit výstavbu protipovodňových opatření. O dalších opatřeních, jako je uzavření náplavek a například zastavení přívozů a plavby lodí, bylo rozhodnuto v rámci pátečního dne.

„Přistupujeme k nejnutnějším preventivním opatřením, další jsme připraveni zavést co nejrychleji. Zároveň vyzýváme k zodpovědnosti, což se týká hlavně konání venkovních akcí, aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich návštěvníků. A stále platí, že povodňovou situaci bedlivě sledujeme a podle jejího vývoje budeme dál reagovat,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Pořadatelé různých venkovních akcí v celém hlavním městě by také měli zvážit konání akcí v pátek a o víkendu, a to především u vodních toků, a také v parcích, lesoparcích a podobných místech, která by mohla být podmáčena a hrozil by zde případný pád stromů i v souvislosti s výstrahou na silný vítr.

„Zoo Praha je připravena a řídí se povodňovým plánem, který vychází z veškerých zkušeností z minulosti. V letošním roce byl také plán aktualizován, aby co nejvíce odpovídal klimatickým podmínkám, které se v posledních letech neustále mění. Zároveň se v pražské zoo uskutečnily kontroly vozidel, čerpadel, materiálu a zaměstnanci jsou v pohotovosti pro případ zhoršení situace. V posledních dvaceti letech prošla zoo mnoha proměnami, které zajistily větší bezpečí zvířat právě pro tyto situace. Pro přípravu na povodně jsme tak v tuto chvíli udělali vše, co bylo v našich silách,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

V součinnosti s Povodím Vltavy byl také zvýšen odtok Vltavy na 330 m3/s, aby Praha byla připravena na zvýšený průtok Vltavy v následujících dnech.

Zároveň byly městské části a organizace informovány, že mohou využít centrální místo pro pytlování, pokud nejsou tuto činnost schopny zajistit vlastními silami. Hlavní město tímto žádá obyvatele, aby sledovali média, stránky ZDE a další kanály metropole, kde budou veškerá opatření aktualizována.

