„Věděl to.“ Hamplová odkrývá mrazivé souvislosti: Pavel, SMS, demonstrace

V posledních dnech se hodně mluví o komunikaci ministra Macinky s prezidentem, konkrétně o SMS zprávách posílaných přes prezidentova poradce Petra Koláře. Jak na vás celá tato kauza působí?
Právě, že se o tom všem mluví až moc. Tato tzv. kauza přitom žádnou kauzou ve skutečnosti není. Celé to dění vzniklo podle scénáře lidí, kteří se hlavně nesmířili s výsledkem voleb. Zneužili k tomu všemu dokonce i prezidenta. Cílem je rozdělovat lidi, stávající vládní koalici, tedy rozhodně to není nic, co má prospět lidem v naší zemi.
S touto kauzou se znovu otevřela i otázka role Petra Koláře a jeho vlivu na prezidenta. Vy sama jste už dříve uvedla, že prezident „nastavil svou kůži za Koláře“. Jak dnes hodnotíte jeho postavení a vliv na rozhodování hlavy státu?
Dívám se na to od počátku jako advokátka. Z právního hlediska je Petr Kolář „nikdo“, a to, že nemá žádný pracovní ani jiný poměr k Hradu, je více než alarmující. Díky tomu nemusí mít ani žádnou bezpečnostní prověrku, a jak komunikuje s dalšími lidmi kolem prezidenta, a na základě jakého právního titulu na Pražský hrad vůbec chodí, absolutně nechápu. Pokud se tu často hovoří o bezpečnosti naší země, pak jeden z rizikových prvků je tento „přítel po boku“ bez jakýchkoli pravidel. V podstatě se divím, že je to vůbec možné.
Ve svém textu jste napsala, že porušení tajemství SMS zpráv je protiprávní jednání. Jak se na to díváte v situaci, kdy šlo o komunikaci mezi ústavními činiteli a její obsah měl politický dopad?
Především nešlo o komunikaci mezi ústavními činiteli, protože Petr Kolář není ústavní činitel. Ale i kdyby šlo o ústavní činitele, je to úplně jedno, právo platí pro všechny stejně. Zde bych souhlasila s premiérem Babišem, že pan ministr zahraničí neměl komunikovat s panem Kolářem, oním přítelem po boku, ale přímo s panem prezidentem, a jinými slovy. A k vaší otázce – politický dopad neměl obsah daných SMS, ale jejich úmyslně halasné zveřejnění, které bylo navíc za hranou zákona. Pan prezident by si možná měl před podobnými kroky promluvit se svými právníky.
Čtenáři Parlamentních listů se vás v této souvislosti ptají, zda v tomto případě šlo o soukromé SMS, nebo o komunikaci s veřejným a ústavním rozměrem. Jak byste tento rozdíl vysvětlila běžnému občanovi?
SMS jsou vždy soukromé. Tedy není co vysvětlovat.
Krátce po vypuknutí sporu kolem prezidenta svolal spolek Milion chvilek demonstraci na jeho podporu. Jak na vás působí to, že se konflikt mezi vládou a Hradem tak rychle přenesl do ulic.
Ale ono je to přece úplně naopak. Měli bychom si spíše položit otázku, jak je možné, že se panika těch, kteří prohráli volby, tak rychle přenesla na Pražský hrad, a soukromé SMS z mobilu Petra Koláře přečetl na jejich objednávku dokonce sám prezident země, aby pro ně vytvořil záminku povolat lidi do ulic. Protestovat proti výsledkům demokratických voleb si přece jen netroufli, tak vymysleli ony SMS. A prezident to i za cenu protiprávního jednání sehrál. Až je mi ho líto. On to věděl, třásl se mu hlas, nepřipustil otázky a ujel. I zde je na místě se ptát, proč se k tomu propůjčil, koho nebo čeho se bojí.
Milion chvilek dříve protestoval proti Miloši Zemanovi i Andreji Babišovi, dnes se staví na stranu prezidenta. Co podle vás tento obrat vypovídá o tom, jak toto hnutí chápe roli občanské společnosti a demokracie?
Milion chvilek není reprezentantem žádné občanské společnosti, ale slouží těm, kdo ho platí. Proto byl od něho čtyři roky klid, a proto mlčí vůči skutečně závažným kauzám. Nevidím proto nic, za co bychom si mohli tohoto spolku objektivně vážit. Slouží ne myšlenkám, ale konkrétním politickým skupinám a zájmům, které si o sobě myslí, že jsou něco víc. Ale demonstrovat mají samozřejmě právo, stejně jako lidé mají právo si o užitečnosti podobných akcí myslet svoje. A tím bych to uzavřela.
Na demonstraci zazněly i výzvy na obranu České televize a varování, že pokud se sáhne na koncesionářské poplatky, protesty budou pokračovat. Jak vnímáte to, že se občanský protest takto úzce propojuje s jedním konkrétním médiem?
Poplatky jsou zástupný problém a záminka k vyvolávání protestů. Největší nervozita je z toho, že kontrola hospodaření České televize má připadnout Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, jehož práce je velmi kvalitní a důsledná. Tedy dobrá. To jako senátorka vidím na vlastní oči. Ono je totiž jedno, odkud peníze do ČT jdou, ale je důležité, jak se s nimi hospodaří. Česká televize je veřejnou, ne soukromou televizí, a ať tam dají peníze občané nebo stát, peníze je třeba kontrolovat. A to je to, oč tu běží.
Nemáte pocit, že se u nás obecně zužuje prostor pro názory, které se odchylují od „oficiální linie“, a že se to týká jak politiky, médií i odborných debat – například typicky kolem covidu? Jak jste to vnímala přímo na sněmovním semináři, kterého jste se zúčastnila?
Zkusím být optimista. Ty zakazované názory, cenzurované myšlenky a urážení lidí, kteří si dovolili vyslovit vlastní názor nebo se nepohodlně ptát, to vše bylo tak silné, že i lidi mého typu, kteří už nikdy nechtěli vstoupit do politiky, do ní nakonec opět vstoupili. To nebezpečí totalitních praktik bylo totiž tak velké, že nešlo jinak. To optimistické vidím v tom, že cítím velkou úlevu po těchto volbách, a věřím, že dobrá atmosféra ještě poroste, tedy že se blýská na lepší časy. Chci žít v zemi, kde se volně dýchá, komunikuje, přemýšlí a mluví… Ne diktuje. K tomu opět směřujeme, což mimo jiné vámi zmiňovaný seminář ukázal, a já osobně to cítím jako velkou úlevu.
Čemu se vy osobně hodláte v dalších letech věnovat?
Mé velké téma je od zahájení advokátní praxe právo územních samospráv, tedy právní pomoc obcím a městům. Tomu se věnuji přes třicet let. Bohužel zastupuji obce, města a jejich svazky často také proti státu. Na obce si totiž stát často zvykl mnoho věcí přehodit, aniž by jim jakkoli pomohl, a naopak je někdy „dusí“ formalistickými kontrolami i po mnoha letech a často lpí na banalitách. Přitom právě naše radnice jsou pro fungování země nejvíc důležité instituce, a stát by si z jejich hospodaření mohl vzít většinou příklad. Dnes je třeba upřesnit některé praxí prověřené zákony, ujasnit si, co smysl má a co ne, zkrátka byla bych velmi ráda, kdyby tato vláda byla pro obce a města partnerem, který je v jejich práci výrazně podpoří a některé právní předpisy učiní logičtějšími a úplnějšími. Jednak proto, že je to na poli některých zákonů skutečně potřeba, jednak proto, že stát na jednání s obcemi s jasným respektem jen získá. Nemá totiž na poli veřejné správy spolehlivějšího partnera než územní samosprávu, tedy obce, města a kraje. A pro jejich práci by jim měl tedy vytvářet co nejlepší podmínky. Jsem ráda, že pro tato témata nacházím velké pochopení.