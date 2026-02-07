Zděšení nad průzkumem EU: Většina Čechů není spokojena se členstvím

Evropská unie si nechává v průzkumech pravidelně zjišťovat, jak jsou obyvatelé jednotlivých členských zemí EU spokojeni. Když Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, viděl poslední čísla, která ukázala, jak jsou s členstvím v EU spokojeni Češi, Moravané a Slezané, zděsil se.

Zděšení nad průzkumem EU: Většina Čechů není spokojena se členstvím
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka EU

Když se premiér Andrej Babiš (ANO) v koalici s Motoristy a SPD ujímal moci, ujišťoval občany, že Česko po dobu této vlády zůstane členským státem NATO i EU. Jenže když viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar viděl poslední čísla průzkumu, který zjišťoval, jak jsou vlastně Češi, Moravané a Slezané spokojeni se členstvím v EU, bezmála se zděsil.

Průzkum, na který Radek Špicar narazil, ukázal, že napříč celou EU je se členstvím své země v unii spokojeno 62 procent občanů. Nejvyšší důvěře se EU těší ve Švédsku, kde důvěra v EU dosahuje až 85 procent. Ve Finsku je se členstvím své země spokojeno 76 procent lidí. V Estonsku, Lotyšku a Litvě je to přes 70 procent dotázaných. V Portugalsku je to 84 procent, v Německu 72 procent, v Nizozemí je to 81 procent.

A jak je to v Česku? Jaké číslo vyděsilo viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Špicara? V Česku je se členstvím své země v EU spokojeno jen 42 procent.

Ještě v roce 2009 byla spokojenost se členstvím v EU na úrovni 69 procent.

„Strašná čísla pro Česko,“ nešetřil kritikou Špicar.

 

 

Současně se podle průzkumu ukázalo, že 89 procent dotázaných si přeje, aby v současné nelehké situaci členské státy EU postupovaly jednotněji. A 86 % chce, aby EU měla silnější hlas na mezinárodní úrovni. 66 % Evropanů by si přálo, aby EU hrála větší úlohu při jejich ochraně před celosvětovými krizemi a bezpečnostními riziky.

