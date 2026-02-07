Zděšení nad průzkumem EU: Většina Čechů není spokojena se členstvím

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Průzkum, na který Radek Špicar narazil, ukázal, že napříč celou EU je se členstvím své země v unii spokojeno 62 procent občanů. Nejvyšší důvěře se EU těší ve Švédsku, kde důvěra v EU dosahuje až 85 procent. Ve Finsku je se členstvím své země spokojeno 76 procent lidí. V Estonsku, Lotyšku a Litvě je to přes 70 procent dotázaných. V Portugalsku je to 84 procent, v Německu 72 procent, v Nizozemí je to 81 procent.
A jak je to v Česku? Jaké číslo vyděsilo viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Špicara? V Česku je se členstvím své země v EU spokojeno jen 42 procent.
Ještě v roce 2009 byla spokojenost se členstvím v EU na úrovni 69 procent.
„Strašná čísla pro Česko,“ nešetřil kritikou Špicar.
Současně se podle průzkumu ukázalo, že 89 procent dotázaných si přeje, aby v současné nelehké situaci členské státy EU postupovaly jednotněji. A 86 % chce, aby EU měla silnější hlas na mezinárodní úrovni. 66 % Evropanů by si přálo, aby EU hrála větší úlohu při jejich ochraně před celosvětovými krizemi a bezpečnostními riziky.
