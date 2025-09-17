MHMP: Praha na dva víkendy částečně omezí dopravu u Vyšehradského tunelu

Záměr si však vyžádá dočasná dopravní omezení zejména pro automobilovou dopravu, ale částečně i pro městskou hromadnou dopravu. Práce budou zahrnovat čištění skály, strojní vrtání i ruční osazování nových bezpečnostních sítí.
Po bouřce v pátek 30. srpna 2025 se z Vyšehradské skály, skrze kterou vede tunel oddělující Rašínovo a Podolské nábřeží, uvolnilo několik kamenů pod stávající bezpečnostní sítí. Skálu, která je v majetku hlavního města, geologové průběžně kontrolují, zdejší masiv je však tvořen vrstevnatou břidlicí, eroze a občasné odpadávání menších bloků jsou tak bohužel přirozeným jevem. Skála byla kotvena už ve 30. letech 20. století a pak znovu v letech 1991 až 1992.
„Po mimořádné události jsme nechali Vyšehradskou skálu okamžitě prohlédnout a vyhodnotili ji jako bezpečnostní riziko. Volíme řešení ve dvou krocích. Nejprve rychlé doplnění a opravu ochranných sítí a odstranění uvolněných bloků, následně podrobnou diagnostiku a případnou obnovu stavebního kotvení. Práce proto proběhnou o dvou víkendech, kdy je provoz slabší. Naší prioritou je bezpečí lidí a co nejmenší dopravní dopad na Pražany,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Uzavírka u Vyšehradského tunelu je nevyhnutelná, ale snažili jsme se, aby dopady na dopravu byly co nejmenší a aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel. Proto jsem prosadil variantu rozdělenou do dvou víkendů, kdy je provoz slabší. Pro Pražany je to nejvýhodnější možné řešení, oproti kompletní uzávěře tunelu po dobu čtyř všedních dnů,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib.
Z šetření aktuální situace vyplývá, že pro zajištění bezpečnosti bude muset hlavní město urychleně situaci řešit. Proto hlavní město vybralo odbornou firmu, která by měla v krátkém čase skálu zabezpečit. Na nezbytně dlouhou dobu, kdy se budou práce provádět, měl být podle původních plánů frekventovaný úsek kolem Vyšehradského tunelu mezi Rašínovým a Podolským nábřežím zcela uzavřen. Takovýto krok by však způsobil značné problémy tisícům Pražanů, kteří se v oblasti podél pravého břehu Vltavy potřebují dostat do centra města od jihu a opačně. Neboť adekvátní objízdná trasa neexistuje.
Proto Praha nakonec zvolila kompromisní řešení, které firmě umožní v následujících dvou víkendech 20. až 21. září a 27. až 28. září, kdy je provoz menší, uskutečnit práce bezpečně a zároveň bude alespoň v omezené míře zajištěn průjezd oblastí. Dopravní opatření se v uvedeném termínu dotkne především automobilové dopravy. Konkrétně v sobotu 20. září od 7:00 do neděle 21. září 6:00 bude místo průjezdné pouze pro městskou hromadnou dopravu, chodce a cyklisty, v neděli 21. září přes den (6:00 až 22:00) se pak skrz Vyšehradský tunel dostanou pouze pěší a cyklisté.
Druhý víkend v sobotu a neděli 27. a 28. září bude dopravní opatření už jen minimální. Oblastí projedou auta, MHD, cyklisté a projdou tudy i chodci, doprava však bude umožněna pouze v koridoru po kolejích a bude zde platit snížená rychlost.
Odborná firma bude první víkend nejprve čistit skálu, k tomu bude potřeba kontejner a drobné zařízení staveniště v přilehlém jízdním pruhu. Od nedělního rána pak bude následovat strojní vrtání, které by mělo skončit nejpozději do 22:00. Poslední zářijový víkend je v plánu v odděleném prostoru od dopravy ruční osazování bezpečnostní sítě. Tím budou práce ukončeny.
Hlavní město celý záměr připravuje v koordinaci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Policií ČR, Městskou policií Praha a dotčenými městskými částmi.
autor: Tisková zpráva