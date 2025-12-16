Zelenskyj představil plán. A pokud jej Rusko odmítne, chce další zbraně

Jak uvedl web The Times, Zelenskyj zároveň prohlásil, že Spojené státy musejí Ukrajině dodat více zbraní, pokud Kreml nepřistoupí na navrhované podmínky. Současně dodal, že nepředpokládá ochotu Ruska vzdát se okupovaných území, která v současnosti na Ukrajině drží.
K víkendovým mírovým jednáním, jež se uskutečnila v Berlíně, se vyjádřil také americký prezident Donald Trump. Ten rozhovory hodnotil pozitivně: „Měli jsme řadu rozhovorů s ruským prezidentem Putinem a myslím, že jsme nyní blíže dohodě než kdykoli předtím,“ uvedl šéf Bílého domu.
Sám Zelenskyj následně označil diskusi o možných územních ústupcích za „bolestivou“. Zároveň k tomu dodal:
„Upřímně řečeno, stále máme odlišné postoje. Věřím ale, že američtí zprostředkovatelé pomohou najít kompromis.“
Reakce přišla i z ruské strany, když se k jednáním vyjádřil náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Ten odmítl jakékoli územní ústupky ze strany Ruska a prohlásil, že „Washington dosud neinformoval Kreml o pokroku“.
Z americké strany zazněl také návrh bezpečnostního rámce, když podle webu Helsinki Times vyjednavači představili Ukrajině model, který počítá s mechanismy pro zmírnění konfliktu, systémy ověřování i zpravodajskou podporou. Navrhované záruky by se měly podobat těm, které mají členské státy NATO, aniž by Ukrajina usilovala o plné členství v Alianci.
Součástí jednání byla rovněž role evropských zemí, jejichž zástupci se podle televize Nova zároveň zavázali v podpoře Ukrajiny pokračovat.
autor: Natálie Brožovská