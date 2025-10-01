MHMP: Praha obnoví ulici K Lesíku ve Štěrboholech

01.10.2025 13:33 | Tisková zpráva

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky na vybudování nové technické vybavenosti v ulici K Lesíku ve Štěrboholech. Stavební práce budou zahrnovat celkovou obnovu komunikace, jejíž součástí bude výstavba nové dešťové kanalizace, veřejného osvětlení nebo přisvětlení přechodu pro chodce. Společnost STRABAG SIS a.s. uspěla s nabídkovou cenou 29,3 milionu korun bez DPH.

„Schválili jsme výběr dodavatele kompletní rekonstrukce uličního prostoru ulice K Lesíku v úseku ulic Ústřední a Nad Horizontem v městské části Štěrboholy.  Nově navržená dešťová kanalizace bude sloužit k řádnému odvodnění povrchů budované komunikace a k odvedení srážkových vod z již napojených stávajících rodinných domů. Osvětlení pozemní komunikace zabezpečí řádné osvětlení navrženého chodníku a přilehlé části vozovky, přisvětlení přechodu bude zabezpečovat řádné osvětlení nově navrženého přechodu pro chodce,“ uvádí Michal Hroza, pražský radní pro oblast infrastruktury.

Předmětem záměru je celková obnova komunikace K Lesíku v úseku mezi ulicemi Ústřední a Nad Horizontem v délce 382,15 metru. Komunikace v současnosti slouží zejména pro automobilovou dopravu a městskou hromadnou dopravu a zajišťuje dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí i navazujících městských částí. Nová vozovka je navržena na rychlost 50 kilometrů za hodinu, její základní šířka má být 6,5 metru, chodníky pak budou široké 1,75 až 2 metry.

Navržená dešťová kanalizace bude sloužit k řádnému odvodnění povrchů komunikace a k odvedení srážkových vod z již napojených stávajících rodinných domů. Nové osvětlení pak zvýší bezpečnost plánovaného chodníku i přilehlé části vozovky, stejně jako přisvětlení přechodu pro chodce.

Výběrového řízení se účastnilo celkem pět uchazečů, kteří podali v termínu svoje nabídky. Ty byly následně hodnoceny na základě nejvýhodnější nabídkové ceny a vítězem se stala společnost STRABAG SIS a.s. s nabídkovou cenou 29 345 467,81 korun bez DPH. Realizace zakázky je plánovaná na 12 měsíců v letech 2025 až 2026. 

