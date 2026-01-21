MHMP: Praha pokračuje v přípravách na Olympiádu dětí a mládeže 2026

21.01.2026 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V Praze se uskutečnilo další zasedání řídícího výboru Olympiády dětí a mládeže 2026 (ODM 2026) za účasti zástupců Českého olympijského výboru, hlavního města a klíčových partnerů projektu. Jednání navázalo na přípravy, které mají zajistit hladký průběh her konaných v termínu 21. až 25. června 2026, kdy Praha poprvé v historii hostí letní edici této největší sportovní akce pro mládež v České republice.

MHMP: Praha pokračuje v přípravách na Olympiádu dětí a mládeže 2026
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Hlavním tématem posledního jednání byla logistika a organizace klíčových bodů olympiády. Výstaviště Praha má být centrem dění a skutečným srdcem celé akce. Kromě soutěží se zde budou konat medailové ceremoniály i závěrečný ceremoniál a v areálu vznikne Olympijský dům jako hlavní zázemí organizačního týmu. Součástí bude i zázemí pro média, doprovodný program a koordinace klíčových provozních oblastí včetně dopravy a bezpečnosti.

Řídící výbor řešil také podobu zahajovacího dne v Edenu, který bude největší v historii, i návaznost na doprovodný program tak, aby měla olympiáda atmosféru, kterou známe z velkých sportovních akcí. Cílem je, aby se akce neodehrávala pouze uvnitř sportovišť, ale aby byla viditelná i v ulicích a pro veřejnost byla srozumitelná a přívětivá.

Organizátoři se věnovali i otázce, jak dostat sport do veřejného prostoru města, aby si ho užili nejen účastníci, ale i Pražané. V této souvislosti byla zmíněna inspirace z velkých evropských událostí, kdy se některé disciplíny přesouvají do výrazných a fotogenických kulis. V rámci pražské olympiády se počítá s atraktivními prvky programu na Výstavišti, kde se může objevit i lukostřelba v prostoru přímo před Veletržním palácem. Smyslem je vytvořit nezaměnitelný zážitek a ukázat, že ODM 2026 bude pro Prahu nejen organizační úkol, ale i pozitivní událost pro celé město.

„Olympiáda dětí a mládeže je pro Prahu víc než sportovní událost. Je to týden, kdy chceme celé město vtáhnout do podpory mladých lidí, pohybu a zdravého životního stylu. Připravujeme zázemí, ceremoniály i veřejný program tak, aby šlo o akci, na kterou budou sportovci i Pražané vzpomínat, a aby z ní Praha měla dlouhodobý přínos,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

V návaznosti na organizační přípravy Rada hl. m. Prahy rozhodla o zajištění ubytování s polopenzí pro účastníky her. Ubytování bude zajištěno ve spolupráci s Kolejemi a menzami Univerzity Karlovy na pět nocí od 21. do 26. června 2026. Součástí bude i stravování.

„Zajištění kvalitního ubytování a stravování pro mladé sportovce je jednou z našich priorit. Díky spolupráci s Univerzitou Karlovou můžeme účastníkům nabídnout komfortní zázemí, aby se mohli plně soustředit na sportovní výkony. Zároveň pokračujeme v přípravách v oblasti dopravy, bezpečnosti i zapojení škol a městských částí. Chceme, aby Praha zvládla tento organizačně náročný týden profesionálně a zároveň vytvořila pozitivní událost, která bude inspirovat děti a mladé lidi ke sportování i po skončení her,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro školství, sport a volný čas Antonín Klecanda.

Přípravy ODM 2026 budou v dalších týdnech pokračovat v oblasti dopravy, bezpečnosti, zapojení škol a městských částí i v komunikaci směrem k veřejnosti. Cílem je, aby Praha zvládla organizačně náročný týden profesionálně a zároveň nabídla pozitivní událost, která podpoří sportování dětí a mladých lidí i po skončení her.

Psali jsme:

Leyenová v Davosu: Staré pořádky? Už ne. Je čas na novou Evropu
Bouře ve Štrasburku: Nerudová se posmívá, pak ale ukázal záběry Dostál
Další dezinformace je pravdou. Vávra nad verdiktem k blokaci webů
Je Česká republika připravená na digitální ekonomiku? Nebo ztrácíme něco lidského?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , MHMP

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč vás lidi volili?

Sám tvrdíte, že proto, že chtěli změnu. Ale myslíte, že chtěli sledovat, jak hlavní, co se řeší je Turek a jeho nominace na ministra? Proč proboha místo něj nenavrhnete někoho jiného? Kandidoval do sněmovny, chtěl být tedy poslanec, což je, tak o co tu běží? O blaho lidí určitě ne.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Elektroauta loni načerpala o 56 % více a 5krát tolik než před 5 lety

11:14 ČEZ: Elektroauta loni načerpala o 56 % více a 5krát tolik než před 5 lety

Přes 200 nových dobíjecích stojanů, meziroční růst celkově odebrané bezemisní elektřiny o 56 procent…