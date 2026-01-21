MHMP: Praha pokračuje v přípravách na Olympiádu dětí a mládeže 2026

Hlavním tématem posledního jednání byla logistika a organizace klíčových bodů olympiády. Výstaviště Praha má být centrem dění a skutečným srdcem celé akce. Kromě soutěží se zde budou konat medailové ceremoniály i závěrečný ceremoniál a v areálu vznikne Olympijský dům jako hlavní zázemí organizačního týmu. Součástí bude i zázemí pro média, doprovodný program a koordinace klíčových provozních oblastí včetně dopravy a bezpečnosti.
Řídící výbor řešil také podobu zahajovacího dne v Edenu, který bude největší v historii, i návaznost na doprovodný program tak, aby měla olympiáda atmosféru, kterou známe z velkých sportovních akcí. Cílem je, aby se akce neodehrávala pouze uvnitř sportovišť, ale aby byla viditelná i v ulicích a pro veřejnost byla srozumitelná a přívětivá.
Organizátoři se věnovali i otázce, jak dostat sport do veřejného prostoru města, aby si ho užili nejen účastníci, ale i Pražané. V této souvislosti byla zmíněna inspirace z velkých evropských událostí, kdy se některé disciplíny přesouvají do výrazných a fotogenických kulis. V rámci pražské olympiády se počítá s atraktivními prvky programu na Výstavišti, kde se může objevit i lukostřelba v prostoru přímo před Veletržním palácem. Smyslem je vytvořit nezaměnitelný zážitek a ukázat, že ODM 2026 bude pro Prahu nejen organizační úkol, ale i pozitivní událost pro celé město.
„Olympiáda dětí a mládeže je pro Prahu víc než sportovní událost. Je to týden, kdy chceme celé město vtáhnout do podpory mladých lidí, pohybu a zdravého životního stylu. Připravujeme zázemí, ceremoniály i veřejný program tak, aby šlo o akci, na kterou budou sportovci i Pražané vzpomínat, a aby z ní Praha měla dlouhodobý přínos,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
V návaznosti na organizační přípravy Rada hl. m. Prahy rozhodla o zajištění ubytování s polopenzí pro účastníky her. Ubytování bude zajištěno ve spolupráci s Kolejemi a menzami Univerzity Karlovy na pět nocí od 21. do 26. června 2026. Součástí bude i stravování.
„Zajištění kvalitního ubytování a stravování pro mladé sportovce je jednou z našich priorit. Díky spolupráci s Univerzitou Karlovou můžeme účastníkům nabídnout komfortní zázemí, aby se mohli plně soustředit na sportovní výkony. Zároveň pokračujeme v přípravách v oblasti dopravy, bezpečnosti i zapojení škol a městských částí. Chceme, aby Praha zvládla tento organizačně náročný týden profesionálně a zároveň vytvořila pozitivní událost, která bude inspirovat děti a mladé lidi ke sportování i po skončení her,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro školství, sport a volný čas Antonín Klecanda.
Přípravy ODM 2026 budou v dalších týdnech pokračovat v oblasti dopravy, bezpečnosti, zapojení škol a městských částí i v komunikaci směrem k veřejnosti. Cílem je, aby Praha zvládla organizačně náročný týden profesionálně a zároveň nabídla pozitivní událost, která podpoří sportování dětí a mladých lidí i po skončení her.
