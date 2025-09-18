MHMP: Praha představuje vzorová dopravní řešení pro návrhy cyklistické a pěší infrastruktury

19.09.2025 13:34 | Tisková zpráva

Hlavní město se dlouhodobě snaží zjednodušit přípravu a sjednotit podobu infrastruktury pro aktivní mobilitu.

MHMP: Praha představuje vzorová dopravní řešení pro návrhy cyklistické a pěší infrastruktury
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Proto nyní předkládá odborné veřejnosti návrh dopravní části Vzorových řešení pro Standardy aktivní mobility v Praze. Dokument navrhuje dopravně-prostorové parametry, při jejichž dodržení bude dopravní prostor plně funkční a bezpečný pro všechny uživatele za všech podmínek. Na dopravních řešeních představených v dokumentu byla nalezena shoda s klíčovými dotčenými orgány státní správy, které jsou zodpovědné za bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích – odborem pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy a Policií České republiky.

Po dokončení celé práce budou výsledná Vzorová řešení pro Standardy aktivní mobility v Praze komplexně pojatým a předjednaným doporučením pro Prahu. Cílem práce je jednotný přístup k tvorbě dopravní infrastruktury v obdobných situacích a zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu.

V roce 2022 Praha přijala Strategii aktivní mobility v Praze, jejíž nedílnou součástí jsou Standardy aktivní mobility. Praxe však ukazuje, že doporučovaná řešení pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy, byť mají oporu v české legislativě, často nejsou dostatečně detailně zpracována v navazující technické literatuře, a i názory na jejich optimální podobu se napříč odbornou veřejností různí. To činí problémy v návrhové, projednávací i realizační fázi konkrétních projektů. Proto Praha zahájila práci na dokumentu, který by definoval podobu nejvhodnějších řešení v pražském prostředí. Nyní byl dokončen návrh dopravního vstupu do tohoto dokumentu, který je předkládán k diskusi a připomínkám odborné veřejnosti.

Dopravní vstup do Vzorových řešení pro Standardy aktivní mobility přináší jasný a srozumitelný návod, jak projektovat kvalitní infrastrukturu, která lidem usnadní každodenní pohyb po městě. Například se jedná o řešení samostatných cyklopásů a jejich oddělení od ostatního provozu či umisťování sloupků pro zamezení vjezdu aut na chodníky. Dobře provedená infrastruktura zvýší bezpečnost všech, sníží konflikty v dopravě a zároveň ušetří čas i peníze při přípravě jednotlivých staveb.

Vzorová řešení pro Standardy aktivní mobility v Praze - dopravní část, která je veřejnosti dostupná zde, navrhuje pro vybrané prvky infrastruktury takové prostorové a dispoziční parametry, které zaručí jejich plnou dopravní a uživatelskou funkčnost, jsou v souladu s platnou legislativou a související technickou literaturou a současně odráží zkušenosti z uživatelské praxe. Na jejich aktuální podobě byla nalezena shoda s klíčovými dotčenými orgány státní správy – odborem pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy a Policií České republiky.

Návrh dopravního vstupu do Vzorových řešení pro aktivní mobilitu je stále pracovním materiálem, který bude v rámci pokračujících konzultací se zástupci orgánů státní správy i městských organizací průběžně zpřesňován a rozšiřován o další témata. Zadavatel, odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, přijímá od veřejnosti zejména připomínky a zkušenosti získané v praxi během přípravy konkrétních projektů. Podněty je aktuálně možné směřovat na oddělení rozvoje dopravy odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Karolína Klímová: karolina.klimova@praha.eu).

Předkládaný dopravní vstup do Vzorových řešení zatím pouze vytyčuje manévrovací pole z pohledu dopravního a bezpečnostního, na němž budou teprve hledána finální Vzorová řešení infrastruktury pro aktivní mobilitu v Praze s ohledem na dostupné stavební materiály, urbanismus, další relevantní veřejné zájmy, jako například požadavky památkové péče, a udržitelnost v investiční i provozní fázi dopravních staveb. Věříme ale, že již v této chvíli může být vítaným pomocníkem při plánování a projekci města, které je přívětivé pro své obyvatele i návštěvníky.

Psali jsme:

Kordová Marvanová: Rozvodová novela neobsahuje dostatečnou ochranu dětí
Blujová od Oganesjana narušila pražský jarmark SPD. Policie zasáhla
Vlastizrádci? „A co s nimi budete dělat?“ Gregor se pustil do mladého piráta
Petr Jahn: Chudárek, veřejnoprávní sport a memorandum schválené do voleb

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , MHMP

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jan Lacina byl položen dotaz

Názor

Píšete, jak si vážíte toho, když se někdo nebojí říct svůj názor. Ale proč je pak politika této vlády opačná? Proč srážíte ty, co mají jiný názor. nálepkujete je nebo dokonce urážíte (viz třeba Foltýn, ale i premiér? A zamýšlel jste se nad tím, proč se v poslední době čím dál víc lidí třeba obává ří...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MHMP: Praha představuje vzorová dopravní řešení pro návrhy cyklistické a pěší infrastruktury

13:34 MHMP: Praha představuje vzorová dopravní řešení pro návrhy cyklistické a pěší infrastruktury

Hlavní město se dlouhodobě snaží zjednodušit přípravu a sjednotit podobu infrastruktury pro aktivní …