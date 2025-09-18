MHMP: Praha představuje vzorová dopravní řešení pro návrhy cyklistické a pěší infrastruktury

Proto nyní předkládá odborné veřejnosti návrh dopravní části Vzorových řešení pro Standardy aktivní mobility v Praze. Dokument navrhuje dopravně-prostorové parametry, při jejichž dodržení bude dopravní prostor plně funkční a bezpečný pro všechny uživatele za všech podmínek. Na dopravních řešeních představených v dokumentu byla nalezena shoda s klíčovými dotčenými orgány státní správy, které jsou zodpovědné za bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích – odborem pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy a Policií České republiky.
Po dokončení celé práce budou výsledná Vzorová řešení pro Standardy aktivní mobility v Praze komplexně pojatým a předjednaným doporučením pro Prahu. Cílem práce je jednotný přístup k tvorbě dopravní infrastruktury v obdobných situacích a zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu.
V roce 2022 Praha přijala Strategii aktivní mobility v Praze, jejíž nedílnou součástí jsou Standardy aktivní mobility. Praxe však ukazuje, že doporučovaná řešení pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy, byť mají oporu v české legislativě, často nejsou dostatečně detailně zpracována v navazující technické literatuře, a i názory na jejich optimální podobu se napříč odbornou veřejností různí. To činí problémy v návrhové, projednávací i realizační fázi konkrétních projektů. Proto Praha zahájila práci na dokumentu, který by definoval podobu nejvhodnějších řešení v pražském prostředí. Nyní byl dokončen návrh dopravního vstupu do tohoto dokumentu, který je předkládán k diskusi a připomínkám odborné veřejnosti.
Dopravní vstup do Vzorových řešení pro Standardy aktivní mobility přináší jasný a srozumitelný návod, jak projektovat kvalitní infrastrukturu, která lidem usnadní každodenní pohyb po městě. Například se jedná o řešení samostatných cyklopásů a jejich oddělení od ostatního provozu či umisťování sloupků pro zamezení vjezdu aut na chodníky. Dobře provedená infrastruktura zvýší bezpečnost všech, sníží konflikty v dopravě a zároveň ušetří čas i peníze při přípravě jednotlivých staveb.
Vzorová řešení pro Standardy aktivní mobility v Praze - dopravní část, která je veřejnosti dostupná zde, navrhuje pro vybrané prvky infrastruktury takové prostorové a dispoziční parametry, které zaručí jejich plnou dopravní a uživatelskou funkčnost, jsou v souladu s platnou legislativou a související technickou literaturou a současně odráží zkušenosti z uživatelské praxe. Na jejich aktuální podobě byla nalezena shoda s klíčovými dotčenými orgány státní správy – odborem pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy a Policií České republiky.
Návrh dopravního vstupu do Vzorových řešení pro aktivní mobilitu je stále pracovním materiálem, který bude v rámci pokračujících konzultací se zástupci orgánů státní správy i městských organizací průběžně zpřesňován a rozšiřován o další témata. Zadavatel, odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, přijímá od veřejnosti zejména připomínky a zkušenosti získané v praxi během přípravy konkrétních projektů. Podněty je aktuálně možné směřovat na oddělení rozvoje dopravy odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Karolína Klímová: karolina.klimova@praha.eu).
Předkládaný dopravní vstup do Vzorových řešení zatím pouze vytyčuje manévrovací pole z pohledu dopravního a bezpečnostního, na němž budou teprve hledána finální Vzorová řešení infrastruktury pro aktivní mobilitu v Praze s ohledem na dostupné stavební materiály, urbanismus, další relevantní veřejné zájmy, jako například požadavky památkové péče, a udržitelnost v investiční i provozní fázi dopravních staveb. Věříme ale, že již v této chvíli může být vítaným pomocníkem při plánování a projekci města, které je přívětivé pro své obyvatele i návštěvníky.
autor: Tisková zpráva