MHMP: Praha spustí kampaň na podporu kongresové turistiky

Hlavní město pro svoji propagaci využije etablovaná média působící v oboru kongresového průmyslu na evropské i celosvětové úrovni. Cílem je plně využít potenciál kongresového turismu, který aktuálně představuje jednu z nejdůležitějších kategorii cestovního ruchu.
„Kongresová turistika je pro Prahu mimořádně důležitá, protože má zásadní ekonomický i společenský přínos. Přivádí do města odborníky z celého světa, podporuje místní podnikatele a zároveň posiluje mezinárodní prestiž české metropole. Praha má ideální předpoklady, spojuje historickou krásu, bezpečnost a dostupnost s moderní infrastrukturou a vysokou úrovní služeb. Chceme, aby byla vnímána nejen jako turistická destinace, ale také jako inspirativní prostor pro vzdělávání, inovace a vznik nových spoluprací,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro kulturu, cestovní ruch, výstavnictví, památky, národnostní menšiny a animal welfare Jiří Pospíšil.
„Kongresová turistika má pro Prahu zásadní význam. Není to jen otázka cestovního ruchu, ale i ekonomiky, vzdělávání a inovací. Každý úspěšný kongres přináší do města nové příležitosti. Konkrétně posiluje místní podnikatelské prostředí a propojuje Prahu se světem vědy, medicíny a technologií. Chceme, aby Praha zůstala městem, kam se nejezdí jen za památkami, ale i za znalostmi a spoluprací,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Předmětem smlouvy je realizace kampaně, která bude zahrnovat inzerci v odborných médiích zaměřených na kongresový segment s evropským i celosvětovým pokrytím. Zacílena bude především na nejrůznější asociace a také eventové manažery. Spuštěna má být ještě ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 a především pak v prvním pololetí roku 2026, a to na základě smlouvy se společností Prague City Tourism a.s., která je oficiální organizací destinačního managementu hlavního města. Cena kampaně byla předběžně stanovena na 2 900 000 Kč bez DPH.
Kampaň má vycházet z odborného dokumentu nazvaného Návrh konceptu mezinárodní mediální kampaně v B2B MICE médiích zpracovaného společností Prague Convention Bureau z.s. Cílem pak bude propagace nově rebrandované identity businessové Prahy jako moderní, dostupné, inspirativní a udržitelné MICE destinace (z anglických slov: Meetings – setkávání, Incentives – motivační zájezdy, Conferences/Congress – konference/kongresy a Exhibitions/Svents – výstavy/akce).
Praha je podle statistik Mezinárodní kongresové asociace ICCA na 5. příčce žebříčku nejžádanějších kongresových destinací světa a na 4. místě v Evropě. Kampaň bude cílena na udržení současného postavení Prahy a rovněž na propagaci nově budovaných konferenčních a výstavních prostor v objektech hlavního města, v Kongresovém centru Praha a na Výstavišti Praha. Uskutečnění kampaně bude pokračováním souboru důležitých kroků v oblasti kongresového turismu, které jsou na podporu tohoto důležitého turistického segmentu hlavním městem v posledních letech realizovány.
