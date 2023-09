MHMP: Primátor zavítal do Prahy 6. Prohlédl si nové projekty a debatoval na téma dopravy či školství

reklama

Návštěvu Prahy 6 primátor Bohuslav Svoboda tradičně zahájil na tamní radnici, kde se po schůzce se starostou této městské části Jakubem Stárkem setkal i s radními. Debata se postupně dotkla většiny hlavních témat. Mluvilo se o chystaných či aktuálních projektech, jako jsou revitalizace Bubenečského nádraží, rozšiřování kapacity Dejvického divadla, vytváření nového kulturního centra či plánovaná výstavba dvou nových škol na Ruzyni.

„Návštěva této městské části je pro mě specifická, a to i osobně. Jednak tu bydlím, takže dění na „Šestce“ vnímám z bezprostřední blízkosti. Navíc je to městská část skvěle fungující, což myslím oceňují všichni její obyvatelé. A těší mě, že tu myslí na budoucnost, ať už jde například o architektonické doladění Vítězného náměstí, plány na nové školy, či sportoviště,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.

Probíraly se i problémy, které trápí tuto městskou část. Ať už jde o nedostatek pediatrů, či dopravní potíže. Podle tamních radních by pomohlo, pokud by se doprava regulovala už po vjezdu aut do Prahy, aby se zamezilo zácpám v Bubenči, Dejvicích a na Břevnově. Řeč byla i o potřebě posílit tramvajovou linku č. 2 a autobus 216. Radní Prahy 6 by také uvítali větší roli města při svozu odpadů.

Po návštěvě radnice se primátor Bohuslav Svoboda vypravil na nedaleké Vítězné náměstí, kde si prohlédl stavbu nového bytového komplexu Victoria Palace a plány na celkové architektonické řešení „Kulaťáku“ – ať už jde o dostavbu dalších budov, nebo změnu vedení tramvají.

Následoval přesun na Macharovo náměstí, kde byla primátorovi představena stavba tenisového klubu na Ořechovce. Tato originální stavba počítá nejen s podzemním umístěním šaten, aby výškou zapadla do okolí, ale i citlivým zastíněním blízké trafostanice.

„Pro „Šestku“ to byla velmi symbolická návštěva, jelikož za pár dnů oslavíme 103 let ode dne, kdy se městská část Praha 6 stala součástí hlavního města. Jsem rád, že jsme měli možnost s panem primátorem probrat nejen to, co nás trápí, ale mohli jsme se pochlubit i našimi úspěchy,“ dodal k návštěvě starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Bohuslav Svoboda slíbil po svém zvolení primátorem Prahy návštěvu všech městských částí. Zavítal již do Prahy 1, 3, 4, 6 a 10, navštívil také Běchovice a Dolní i Horní Počernice. Návštěvy dalších městských částí budou následovat.

